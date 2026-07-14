《我的王室死對頭》許南俊首辦個人粉絲見面會！官方公開帥氣海報　預售時間同步曝光

因主演熱門韓劇《我的王室死對頭》而爆紅的演員許南俊，將首度在舞台上與粉絲們面對面相見啦～～～。

13日，許南俊所屬經紀公司 H.Solid 正式宣布，將舉辦「2026 許南俊粉絲見面會《HEO's NEXT?》」，令粉絲們驚喜不已。



此次粉絲見面會將於8月22日晚間6點在首爾 KBS Arena 舉行。作為許南俊首次單獨與粉絲見面的活動，主辦方表示，希望這場見面會能成為彼此都能長久珍藏於心的美好起點。

同步公開的主視覺海報也吸引眾人目光。海報中，許南俊身穿合身上衣搭配丹寧連身工作褲，愜意地坐在重機車上，露出從容自在的微笑，將他獨樹一幟的魅力與氛圍完整濃縮於一張照片之中。



許南俊近期在 SBS 電視劇《我的王室死對頭》中飾演車世界一角，憑藉紮實的演技與強烈的存在感，擄獲了各個年齡層觀眾的喜愛。不僅在韓國國內，更成功打開海外知名度，迅速躋身人氣演員行列，因此他人生首場個人粉絲見面會也備受各界期待與關注。

會員優先購票將於7月23日晚間8點開放，一般售票則將於7月27日晚間8點透過 Ticketlink 展開。

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