《我的王室死对头》许南俊首办个人粉丝见面会！官方公开帅气海报　预售时间同步曝光

因主演热门韩剧《我的王室死对头》而爆红的演员许南俊，将首度在舞台上与粉丝们面对面相见啦～～～。

13日，许南俊所属经纪公司 H.Solid 正式宣布，将举办「2026 许南俊粉丝见面会《HEO's NEXT?》」，令粉丝们惊喜不已。



此次粉丝见面会将於8月22日晚间6点在首尔 KBS Arena 举行。作为许南俊首次单独与粉丝见面的活动，主办方表示，希望这场见面会能成为彼此都能长久珍藏於心的美好起点。

同步公开的主视觉海报也吸引众人目光。海报中，许南俊身穿合身上衣搭配丹宁连身工作裤，惬意地坐在重机车上，露出从容自在的微笑，将他独树一帜的魅力与氛围完整浓缩於一张照片之中。



许南俊近期在 SBS 电视剧《我的王室死对头》中饰演车世界一角，凭藉扎实的演技与强烈的存在感，掳获了各个年龄层观众的喜爱。不仅在韩国国内，更成功打开海外知名度，迅速跻身人气演员行列，因此他人生首场个人粉丝见面会也备受各界期待与关注。

会员优先购票将於7月23日晚间8点开放，一般售票则将於7月27日晚间8点透过 Ticketlink 展开。

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