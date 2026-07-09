《我的王室死對頭》慶功飛越南！林知衍、許南俊同款斗笠機場超搶鏡

熱播劇《我的王室死對頭》叫好又叫座，劇組為慰勞辛苦的演員與工作人員，特地舉辦獎勵休假，大隊人馬飛往越南富國島開心慶功！

根據韓媒報導，《我的王室死對頭》主演群與製作團隊已於7日至10日前往越南富國島，歡慶戲劇大獲成功。雖然這次行程並未對外公開，但機場還是湧入大批眼尖粉絲，搶著目睹林知衍與許南俊的風采。儘管兩人把帽子壓得超低、口罩戴好戴滿，星味仍藏不住，立刻被認出，尤其兩人手上握著同款越南斗笠，小細節也讓粉絲們瘋狂討論！



멋진신세계

임지연 허남준 포상휴가 갔는데

둘다 팬이 선물한 모자 들고 있는거 맘 좋음 pic.twitter.com/CPTFv8uIVk — 온단 (@0dan79) July 7, 2026

허남준 다리 왤케 길지….. 비행기 안 타도 베트남 한 걸음에 가겟네 pic.twitter.com/vmUCE81omR — 구 (@junamhh) July 7, 2026

據悉這次獎勵假力求精簡，大部分演員都只帶了一名工作人員隨行，不過張勝祖等部分演員因為個人行程無法一同前往，讓粉絲直呼可惜。但能因為戲劇大成功獲得獎勵休假，對整個團隊來說還是久違的開心盛事，大家都玩得不亦樂乎！



《我的王室死對頭》劇情描述被朝鮮史上惡女靈魂附身、變成「惡質」體質的無名女演員申瑞霜，與被稱為資本主義怪物的惡質財閥車世界的戰爭級浪漫故事。林知衍繼《黑暗榮耀》、《玉氏夫人傳》後，再以《我的王室死對頭》締造佳績，穩穩坐實「票房保證」寶座。而許南俊則以性感魅力完美消化角色，人氣直線狂飆，成功擠身「大勢男星」行列！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞