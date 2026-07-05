林知衍因主演《我的王室死對頭》爆紅超有感！餐廳老闆見到本人竟激動落淚

主演 SBS 熱門韓劇《我的王室死對頭》的演員林知衍（林智妍），分享了自己親身感受到人氣爆紅的瞬間。

本週播出的 SBS Power FM《12點的朱賢英》中，近期完結的 SBS 金土劇《我的王室死對頭》主演林知衍作為嘉賓出演，展現了精彩口才。

當天，林知衍表示自己睽違許久來到廣播錄音室，坦言：「因為是現場直播，所以有點緊張。」對此，朱賢英稱讚道：「妳在《黑暗榮耀》之後，每一部作品都很成功。每次看到妳選擇的新作品都很有趣，而且演技乾淨俐落，讓觀眾看得很過癮、很開心。」



談到作品大受歡迎，林知衍表示：「播出前真的非常緊張，但播出後收到很多稱讚，反而沒有什麼真實感。直到看到一起辛苦工作的工作人員那麼開心，我才真正感受到作品成功了。看到大家因為成果而感到幸福，真的很珍貴，也讓我覺得太好了，真的很慶幸。」





她也分享了一段令人印象深刻的經歷：「前陣子我去旅行，到了鄉下的一間小小的餃子店。因為是中午，店裡一個客人都沒有，我又比約定時間早到，所以就一個人坐著。結果老闆看到我後，說她很喜歡《我的王室死對頭》，還當場流下眼淚。我曾經遇過很多人因為認出我而驚訝、感到不可思議，但還是第一次有人哭了，真的嚇了一跳。她可能是因為突然看到『申瑞霜』出現在眼前，所以太感動了。看到那一幕，我也覺得作品受到大家喜愛，真的太好了。」





談到首次挑戰喜劇演出，她表示：「喜劇真的很難演。雖然是喜劇，但演員自己必須保持認真、完全投入。喜劇的節奏和笑點，不是只有我一個人演得好就可以，還需要大家的默契配合，因此和導演之間的溝通也非常重要。」



對於面對喜劇的心態，林知衍也說：「我當時最大的想法就是，就算不好笑，也要先全力表現、放手去演。我完全不害怕醜化自己。」也因此又成就了一個新的人生角色。

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