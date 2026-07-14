《金特務：本色回歸》尹敬浩「13小時無言修行」慘破功！三度開口追加15分鐘，笑喊「想說話想到快瘋了」

尹敬浩挑戰「13小時無言修行」卻意外三度破功，最終追加15分鐘時間！平時就是「話癆」代表的他，這次為了《金特務：本色回歸》收視公約忍耐到極限，最後笑喊：「真的想說話想到快瘋了！」

13日播出的 SBS Power FM《兩點逃出 Cultwo Show》中，《金特務：本色回歸》演員尹敬浩、朱相昱、孫娜恩作為嘉賓登場。不過，當天正好遇上尹敬浩正在履行「13小時無言修行」收視公約，讓這場廣播錄製從一開始就充滿笑料。

當天節目中，朱相昱與孫娜恩介紹《金特務：本色回歸》的角色與劇中表現，並與主持人互動；尹敬浩則穿著印有「正在禁語修行中」字樣的 T 恤登場，全程無法開口，只能透過表情與動作回應，逗笑現場。即使主持人笑問「不能說話，但應該可以發出聲音吧？」他仍用嘴型表示「不行」，並搖頭拒絕。



隨後，尹敬浩拿出白板與大家交流，寫下「只有13次寫字機會」、「很高興見到大家，謝謝大家」等問候。朱相昱也公開規則表示，只要尹敬浩開口一次，挑戰時間就會增加5分鐘，孫娜恩更爆料他早已在休息室破功，讓現場笑聲不斷。



不過，面對難得登上《Cultwo Show》的機會，尹敬浩最終獲得短暫發言時間後，立刻分享出演《金特務：本色回歸》的契機。他透露：「一開始完全沒想像過自己會出演，因為原作有許多粉絲，也擔心自己是否能詮釋好角色。」但因導演過去給予的信任，加上能與蘇志燮、崔代勳等演員合作，讓他決定接下作品。



談到無言修行挑戰，尹敬浩笑說：「很感謝大家讓我進行這個挑戰，雖然不知道為什麼我要做這件事，但真的很感謝觀眾們創造22.3%的驚人成績。」節目最後，他因應主持人要求喊出劇中海軍陸戰隊角色的招牌「勝利敬禮」，再次增加5分鐘修行時間，忍不住笑喊：「追加15分鐘了，我真的想說話想到快瘋了！」他也表示：「這次學到了很多，以後不能再輕率許下承諾。」並笑說下一次公約希望交給提出好點子的朱相昱完成。



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