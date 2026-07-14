把12個哥哥全叫來攤牌！SEVENTEEN「忙內」Dino曾淚崩喊退團，全靠這件事救回來

人氣男團SEVENTEEN的忙內Dino，近日登上YouTube頻道「安昭熙」的節目，罕見掏心掏肺吐露了這些年來在12位哥哥身邊活動的內心掙扎，甚至首度公開自己曾經動過退團念頭的那段黑暗期。

Dino在節目中透露，自己年僅14歲就獨自來到首爾打拼，在SEVENTEEN這個13人大家庭中，以忙內身份「求生」長達14年。他坦言，要在這麼多成員之間摸清每個人的個性、配合各種不同的氛圍，其實一點都不輕鬆。而最讓他備感壓力的是，從練習生時期開始，他就被迫扛起「模範生」形象，必須隨時保持乖巧認真的一面，長期下來累積的壓抑感，終於在他20歲那年徹底潰堤。



Dino回憶當時他直接把12位哥哥全部叫來，當著大家的面爆發情緒、哭訴多年來的委屈，甚至直接說出「我要退出團隊」。這一震撼宣言讓哥哥們全嚇壞了，但也因此成為一個重要的轉折點。那次坦誠相對之後，成員們坐下來好好聊開了，彼此之間的理解更深，關係也變得更加緊密。Dino感性表示，正是因為那次衝動的爆發，才讓他和哥哥們真正打開了心門。



除了團隊故事，Dino也聊到最近啟動的個人企劃「Picheolin」。他強調，這跟SEVENTEEN團體活動是完全不同的風格，為了做出區別，他絞盡腦汁、投入非常多心血。而獨自準備活動的過程中，他也深刻體會到，少了身邊的哥哥們，才真正感受到團隊有多珍貴。而Dino在訪談中也透露，每當覺得疲憊辛苦時，和粉絲交流的時刻就是最大的安慰，未來他會繼續兼顧團體和個人活動，一步一腳印找到屬於自己獨一無二的路。



此外，SEVENTEEN與老東家PLEDIS娛樂完成了全員第二次續約，成為K-pop界典範。

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