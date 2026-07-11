許南俊與IU又又又合作啦！繼MV合作、《21世紀大君夫人》相親財閥男後，再度出演IU新專輯MV

許南俊與 IU 又又又合作啦！繼〈Never Ending Story〉MV、《21世紀大君夫人》後，兩人的合作緣分再度延續，這次許南俊將出演 IU 新專輯 MV，消息曝光後也讓粉絲期待不已。

許南俊的經紀公司 H.Solid 於今日（11日）透露：「許南俊將出演 IU 的新專輯 MV，預計於下個月進行拍攝。」這也是兩人繼去年出演〈Never Ending Story〉MV 後，時隔約1年3個月再次於音樂作品中合作。



在先前採訪中，許南俊回憶拍攝MV的經歷時透露：「直到去拍攝現場的那一天，每一天都像是在參加派對一樣。光是 IU 知道我這個人在世界上活著、正在呼吸這件事，我就覺得已經沒有遺憾了。」充滿對 IU 的粉絲心告白，也讓不少人笑稱許南俊根本是「成功追星」現場。雖然兩人其實是1993年出生的同齡朋友，但他面對 IU 時藏不住的崇拜之情，仍讓粉絲直呼可愛 XD。



值得一提的是，許南俊也曾客串出演 IU 主演的《21世紀大君夫人》，飾演與成熙周（IU 飾）相親的財閥男，雖然戲份不多仍留下深刻印象。近期接連在戲劇與音樂作品中與 IU 合作，也讓兩人的特別緣分更加受到關注。



另一方面，許南俊日前在《我的王室死對頭》中飾演前世為大君、今生成為財閥的「車世界」，憑藉直球追愛的魅力收穫許多觀眾喜愛，人氣也持續攀升。接下來，他將出演預計於2027年首播的tvN新劇《鯨魚星》。該劇改編自同名網路漫畫，以日治時期抗日運動為背景，講述一名將一切奉獻給祖國的男人，以及為守護他而賭上性命的女人之間的故事。許南俊將在新作品中展現什麼樣的魅力，也備受期待。



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