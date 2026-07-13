李俊昊新劇女主角是她？洪華蓮有望攜手出演《駐韓異國大使館》，奇幻羅曼史組合引期待

李俊昊＆洪華蓮新組合大家期待嗎？兩人有望攜手出演《駐韓異國大使館》，奇幻浪漫題材搭配神祕角色設定，令人更加好奇這對新組合會擦出什麼樣的火花！

今日（13日）據韓媒 YTN Star 報導，洪華蓮已收到新劇《駐韓異國大使館》女主角出演邀請，目前正在討論相關細節。該劇是一部奇幻浪漫喜劇，講述管理韓國境內怪物的「駐韓異國大使館」裡，一名因意外被調派至此的人類新手外交官，與真實身分為「龍」的駐韓大使相遇，兩人在奇幻世界中展開一段充滿秘密與心動的浪漫故事。



若洪華蓮最終確定出演，將與先前公開加盟的李俊昊攜手合作。李俊昊有望飾演掌管水界的水神「車延」（音譯），身為「駐韓異國大使館」首長的他，同時也是一條在這片土地上停留1200年、無法離開的神祕「龍」。這次兩位演員挑戰奇幻浪漫題材，將碰撞出什麼樣的化學反應，也讓粉絲更加期待。



洪華蓮於2022年出道，憑藉電視劇《寶物島》逐漸受到矚目，並以該作品獲得《2025 SBS演技大賞》女子新人演技獎，展現新生代演員的潛力。之後她也陸續出演《你的味道》、《競選夥伴》、《認罪之罪》等作品，以多樣角色累積演技實力。



近期，洪華蓮也在職場劇《秘戀稽核中》中展現全新面貌，飾演海霧集團副會長室秘書朴雅靜，與金材昱飾演的副會長全在烈展開微妙情感線，細膩演繹角色魅力。從《寶物島》嶄露頭角到持續挑戰不同角色，洪華蓮未來在《駐韓異國大使館》中的表現也備受期待。



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