《鬼怪》10周年再掀回憶殺！陸星材化身「柳德華」送祝福，提第二季可能性「我會等待的」讓劇迷心動

為紀念經典韓劇《鬼怪－孤單又燦爛的神》播出10周年，陸星材驚喜以「柳德華」身分送上祝福，不僅分享當年拍攝回憶，更提到《鬼怪》第二季可能性，一句話讓劇迷再次燃起期待！

11日播出的《鬼怪10周年旅行》中，為紀念《鬼怪》播出10週年，劇組舉辦特別派對，並公開未能到場演員們錄製的祝福影片。作為影片中第一位登場的演員，陸星材以劇中「柳德華」的身分向孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜送上問候。



他回憶當年拍攝時光表示：「真的好久不見了！雖然現在的我也還不完美，但當時的我真的是新人演員，什麼都不懂，是一個非常緊張又懵懂的傻瓜。」陸星材也向當時給予幫助的前輩們表達感謝：「謝謝大家帶領那時候的德華，給了我很多學習的機會，也讓我能夠逐漸成長。」對此，劉寅娜也笑說：「沒錯，哥哥們真的很疼他。」



談到《鬼怪》中的經典場面，陸星材表示：「每一幕都是名場面。」其中他最喜歡的台詞便是「神只是提問者，命運就是我提出的問題，而答案，要由你們自己尋找」，展現出對這部作品深厚的感情。



陸星材也提到，雖然《鬼怪》播出至今已經10年，依然讓人難以置信，但多年來經常聽到觀眾說「《鬼怪》真的很好看」、「現在還在重看《鬼怪》」，足見作品至今仍深受喜愛。最後，他也談到第二季回歸的可能性：「不知道呢，《鬼怪》說不定有一天會以第二季回歸，我會等待的。」一句話也讓劇迷再次燃起期待。



另外，陸星材接下來將與朴敏英、高洙合作新劇《Nine to Six》。該劇改編自中國電視劇《理智派生活》，講述在工作與愛情之間尋找平衡的浪漫成長故事。陸星材飾演法學院出身的珠寶設計師韓善宇，擁有料理、設計等多項才能，個性溫暖成熟，是充滿魅力的角色。這次挑戰全新形象，他將展現什麼樣的魅力，也讓人更加期待。



《鬼怪10周年旅行》已播出完整4集，香港觀眾現可於 Viu 觀看，同時重溫經典韓劇《鬼怪－孤單又燦爛的神》。這個夏天，就讓我們再次回到那個令人難忘、最燦爛的冬天吧！

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