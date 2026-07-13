宋慧喬離巢不開個人工作室！光速落戶新公司AAP，老闆竟是20年御用造型師老公

韓流女神宋慧喬上月剛宣布結束與經紀公司 UAA 長達 14 年的賓主關係，接下來並非成立個人工作室，而是將與新創經紀公司簽約。該公司代表是與宋慧喬合作超過 20 年的造型師的丈夫，過去曾透過宋慧喬的海外活動結下不解之緣。

據韓媒，宋慧喬即將入主的新巢，是由高允貞、盧允瑞等人所屬的經紀公司 AAP 前代表申宰豪（音譯）在離職後全新創立的經紀公司，未來計畫引進多位演員共同發展。申代表過去在宋慧喬於中國活動時首次結緣，此後也一直負責其中國相關的業務。直到本月 10 日為止他都還在AAP任職，隨後正式離職。值得一提的是，申宰豪代表的妻子是與宋慧喬合作超過 20 年的造型師，他們在私底下也一直與宋慧喬保持著非常密切的私人交情。



對此，宋慧喬方今日低調回應：「宋慧喬與過去曾一同參與海外活動的相關人士，正基於長期以來累積的深厚信任，對未來的活動方向達成共識。但目前尚無法透露更具體的細節，這點敬請見諒。」

宋慧喬自 2012 年加入 UAA，於上個月正式結束了與長達 14 年的合作關係。UAA 當時表示：「在漫長歲月中彼此信任、一路走來的 UAA 與宋慧喬，決定結束至今為止的同行，並為各自的未來加油應援。能夠陪伴她走過這段旅程，是我們珍貴又幸福的回憶。」宋慧喬本人也透過 IG 致謝道：「與 UAA 一起走過的時光真的很幸福，也非常感謝。共度的每一個瞬間，對我來說都是珍貴的回憶，我會永遠珍藏在心中。也真心為 UAA 的每一天應援。」



目前，宋慧喬正等待 Netflix 原創系列劇集《夢響年代》（原名：慢慢地，強烈地）的開播，而在此之後的下一部作品則尚未確定。該劇由金牌编剧卢熙京执笔，集结孔刘、李荷妮、金雪炫、车胜元等豪华卡司，故事聚焦 1960 至 80 年代動盪的韓國演藝圈，描繪一群懷抱夢想的年輕人追逐成功与成长的故。喬妹在新東家的全新應援下，會帶來怎樣顛覆性的演技大變身，令粉絲無比期待。



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