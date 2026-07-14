收视飙破22.3%！《金特务》空降SBS史上第二强，制作公司竟是「车银优、金宣虎」老家

由苏志燮主演的SBS金土剧《金特务》收视率持续狂飙！11日播出的第6集全国平均收视率高达22.3%，瞬间最高更冲上26.4%，不仅再度刷新自身纪录，更稳坐同时段冠军，还一举登上「2026年迷你剧集收视冠军」宝座。

《金特务》已经超越《热血司祭》（22.0%）和《模范计程车2》（21.8%），在SBS历代金土剧中高居第二名，仅次於《The Penthouse 2》（《顶楼2》）的29.2%。从首播9.5%起步，才第4集就突破20%大关，这部「爸爸为救女儿化身最危险男人」的复仇动作剧，堪称收视火箭。



而这部神剧背后的制作公司，竟然是旗下拥有车银优、金宣虎、李圣经、文佳煐、邕圣佑等大咖的综合娱乐公司Fantagio。Fantagio以经纪业务起家，近年积极跨足戏剧、电影制作，这次靠《金特务》彻底证明自家的内容制作与IP开发实力。Fantagio会长南宫儇霸气表示：「这次的成功证明了Fantagio累积的内容制作经验与自体IP竞争力，未来会持续挖掘更多差异化IP，打造进军全球市场的优质作品。」



看来这家公司不只会捧偶像，拍戏也是玩真的！《金特务》每周五、六晚间在SBS热播中，同时海外观众可以通过Netflix同步追更，还没上车的剧迷快跟上！

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