同步跟播照樣稱霸全球！蘇志燮《金特務》Netflix空降第一，觀看量暴漲64%瘋掉

韓劇魅力再次席捲全球！由男神蘇志燮主演的SBS金土劇《金特務：本色回歸》，不只韓國本土收視炸裂，海外聲勢更是銳不可擋。同步在Netflix上線才短短兩週，就直接空降全球非英語劇集週榜冠軍，這驚人氣勢讓業界全都看傻眼！

根據Netflix官方「TOP 10」最新統計，《金特務》在6月29日至7月5日期間，狂掃1050萬觀看次數，風光拿下非英語系電視部門週榜第一名。其實首週就已經繳出640萬觀看的漂亮成績單，沒想到第二週話題整個大爆發，觀看量竟暴衝成長64%，完全是核彈級擴散！



但這回《金特務》登頂的意義，跟其他夯劇完全不同。以往Netflix原創劇都是全集一次上架，觀看時數當然可以用碾壓的方式瞬間衝高；但《金特務》是跟著電視台每週定期播出的「同步跟播劇」，先天上集數少、累積時數短，要在週榜稱霸根本是地獄級難度。過去那些成功打進全球市場的同步跟播大作，通常都得撐到播出後半段，才勉強摸到千萬觀看的門檻，或者要靠完結後的長尾效應慢慢累積。但《金特務》只花了兩週就輕鬆達陣，直接把市場規則徹底打破！這也代表全球劇迷根本是把這部當Netflix原創在追，死守首播的熱情超乎想像。



而《金特務》在韓國國內的收視表現更是用「神劇」來形容都不為過。根據尼爾森韓國數據，第一集就以9.5%漂亮開局，之後每一集都像坐火箭一樣狂飆。尤其是7月4日播出的第4集，全國收視率衝上21.6%、首都圈22.7%，最高瞬間更飆破25.1%，嚇死人的數字！



才播4集就闖過20%的天花板，《金特務》直接超車今年原本的收視冠軍《華麗的日子》，霸氣奪下「2026年播出的韓劇收視率NO.1」寶座。這也是繼2024年《淚之女王》之後，整整兩年來再次有韓劇衝破20%大關，無論無線台或有線台都無人能敵。對SBS電視台來說，更是自2023年《模範計程車2》之後暌違3年的收視捷報，甚至一舉超越《金牌救援：Stove League》、《The Penthouse 3》（《頂樓 3》），風光坐上SBS歷代金土劇收視第三名！

劇情方面，《金特務》描述過去曾是特種部隊傳奇要員的男主角，如今退隱江湖當個平凡的一家之主，卻因為女兒突然失蹤，被迫再度拔出利刃，對抗龐大邪惡勢力的搞笑動作黑色喜劇。除了蘇志燮魅力全開，實力派演員崔代勳、尹敬浩等人也聯手飆戲，可說是今年絕對不能錯過的現象級神作！



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