打破多人口團體魔咒！SEVENTEEN第二次全員續約，感性告白克拉：請陪伴「TEAM SVT」見證永恆約定！

今日（7 月 13 日），男團SEVENTEEN（S.COUPS、淨漢、JOSHUA、JUN、HOSHI、圓佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、勝寛、VERNON、DINO）以完全體形式，與所屬經紀公司 PLEDIS 娛樂完成了第二次續約。

PLEDIS 娛樂說明稱，除了正在服兵役的成員之外，其餘所有成員皆已完成合約簽署，正在服兵役的成員後續也將配合服役狀況依序完成簽約。

SEVENTEEN 成員們也透過經紀公司傳達感言：「很高興能向克拉們（CARAT，SEVENTEEN 官方粉絲名）傳達這個好消息。基於『只要和成員們在一起，就沒有做不到的事』的信任，以及想以團隊身分走得更遠的共識，13 個一致決定繼續走下去。也請各位粉絲作為『TEAM SVT』的一員，與我們一起見證這份向永恆發起挑戰的約定。」



經紀公司計畫未來將針對 SEVENTEEN 的團體、小分隊以及個人活動，提供更有系統性且全方位的支持，以及傾注全力為他們重返完全體舞台做足準備：「為了讓每位成員能進一步發揮各自的個性的與才華，並讓團隊的健康正能量更廣泛地傳播到全世界，我們將誠實履行值得信賴的助手與夥伴角色。」

這已經是 SEVENTEEN 第二次與 PLEDIS 娛樂集體續約。於 2015 年進軍歌壇的他們，曾在 2021 年提早完成了第一次續約。作為一個多人團體，在沒有任何一名成員退出的情況下成功達成第二次續約，在業界是非常罕見的例子。



在活動方面，SEVENTEEN 主打「自給自足（自主製作）」，為 K-pop 的發展做出了極大貢獻，屢屢創下「K-pop單一專輯最高銷量」、「K-pop首週銷量首次突破 500 萬張」等新紀錄。他們不僅以完全體活動，更透過各式各樣的分隊與個人活動不斷拓寬音樂版圖和新媒體內容領域，奠定了「超級偶像」的至高地位。

最近，由 THE 8 與 VERNON 組成的小分隊「V8」也正式開啟了獨立活動，繼 6 月 29 日發行首張迷你專輯後，於 7 月 11 日至 12 日舉辦了「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」，與 1 萬 5000 多名觀眾齊聚一堂，成功翻開了新活動的第一頁。忙內 DINO 的個人活動也已準備就緒，將於 8 月 3 日以副角色「皮哲仁」的身分發行個人專輯，展現進一步的音樂實力。





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞