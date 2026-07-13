誰看得出相差11歲？蘇志燮×玉澤演《金特務：本色回歸》幕後同框照曝光，超強兄弟化學反應引關注

完全看不出11歲差距！蘇志燮×玉澤演《金特務：本色回歸》幕後照曝光，帥氣同框展現超強兄弟化學反應！

蘇志燮11日透過 IG 分享多張《金特務：本色回歸》拍攝花絮，並在與玉澤演的合照旁寫下「73＆66」，呼應兩人在劇中的角色設定。

公開的照片中，蘇志燮與玉澤演身穿特種部隊制服並肩而立，戴著黑色帽子展現出強烈氣場與完美身材比例。另一張幕後照則捕捉到拍攝空檔的輕鬆互動，玉澤演一本正經地敬禮，蘇志燮則俏皮地比出愛心，反差模樣令人會心一笑。此外，兩人也換上戰術裝備拍攝夜間動作戲，散發十足氣場。蘇志燮還分享自己在暖爐前休息的照片，並寫下「放空看火」，公開片場日常。



玉澤演10日也透過 IG 發文表示：「特別出演 SBS《金特務》！拍得很開心！」並公開多張幕後照。照片中，他頂著一臉黑色偽裝塗裝、滿身塵土與傷痕，化身北韓特務朴永光，投入角色的模樣讓粉絲眼睛一亮。他也標記蘇志燮的社群帳號，寫下「和哥一起合作的作品」，短短一句話便展現兩人的好交情。



劇中，玉澤演特別出演代號「66」的北韓派遣特務朴永光，是金部長最重要的夥伴。兩人從少年時期便一同接受殘酷訓練，在並肩作戰中建立深厚情誼，雖然同框戲份不算多，卻憑藉精彩動作戲與默契十足的兄弟情，為劇情增添不少看點。



《金特務：本色回歸》講述一名平凡父親為了找回唯一的女兒，不惜化身最危險的男人展開生死搏鬥的動作劇，目前收視率已突破20%，持續刷新自身紀錄。第6集尾聲中，在成漢秀（崔代勳 飾）與朴鎮哲（尹敬浩 飾）的協助下，金部長（蘇志燮 飾）終於與女兒金敏智（徐貹旼 飾）重逢。然而，第7集預告卻再度出現反轉，好不容易救出女兒的金部長，竟又與敏智失散！究竟父女倆能否平安團聚，也讓不少觀眾更加期待後續劇情發展。



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