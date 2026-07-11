全韓首創！蘇志燮新劇《金特務》3分鐘動作戲竟「全由AI生成」！激省60%製作費、網驚：以為歐巴又在拿命拍戲！

由男神蘇志燮主演的復仇韓劇《金特務：本色回歸》開播後人氣狂飆，不僅短短 4 集就在韓國衝破 21.6% 的驚人收視率，更直接空降 Netflix 全球非英語節目榜冠軍！不過，近日最讓影壇震撼的，莫過於該劇被爆出是「韓國首部正式引進全 AI 影像製作」的商業電視劇，其中長達 3 分鐘的超燃動作戲，竟然高達 100% 全由 AI 打造，寫下影史新篇章！

「數位分身」完美騙過全網眼睛！

這段由 AI 打造的戲份出現在第 1、2 集，講述蘇志燮飾演的北韓前特工「金部長」過去執行機密任務的回憶。畫面中，不論是引爆大樓、雪地公路隧道飛車追逐，還是驚險萬分的車輛翻覆、墜河沉沒，甚至是拳拳到肉的激烈對打，完全 100% 依賴 AI 打造，在現實中沒有動用任何一個實拍鏡頭！



過去生成式 AI 最常被詬病「人物面貌不一致」，換個鏡頭臉就變形。但這次由韓國 VFX（視覺特效）頂尖團隊Morpheus Studio運用全新 AI 平台AICRON製作的「數位分身」，技術精準度高到嚇人。片中不管是蘇志燮魁梧的身材，還是充滿情緒渲染力的面部表情特寫，通通逼真到毫無破綻，讓網友在留言板驚呼：「沒說的話，我還以為大叔又是拿命在拍特技！」



激省60%製作費！變身資深演員的「防彈神盾」

這種高難度場面若用傳統實景拍攝，除了美術置景、戶外取景、爆破特技與 CG 後期等天文數字的預算，演員更得面臨極高的受傷風險。製作團隊在考量角色立體度與成本後，大膽啟用全 AI 方案，最終不僅足足省下高達 60% 的製作費，更為演藝圈帶來全新革命。

對演員而言，「數位分身」技術無疑是一大福音。它不僅避免了演員親身深入危機四伏的片場，從源頭徹底隔絕職災意外，更能大幅延長演員的藝術生命。蘇志燮今年已出道 30 年、步入 40 歲後半，即便為了動作戲花數月苦練武術，肉體上的限制終究是無法逃避的現實。現在有了 AI 輔助，中老年演員也能打破肉體極限，將更多精力集中在人物內心戲與台詞等靈魂詮釋上。



科技背後的冷酷現實：未來還需要真人演員嗎？

不過，技術的演進也帶來了反思。導演李丞永坦言，AI 畫面再完美，依然難以複製實拍現場那種粗獷的汗水味、沙塵感與令人屏息的急促喘息聲，最後仍須仰賴特效師精細手工修圖補足真實質感。

但更核心的集體焦慮是：「未來的影視界，還需要真人演員嗎？」如果未來只需買下明星的肖像與聲音數據，就能在虛擬空間中憑空生出一部電影，那屬於人類演員獨一無二的靈魂價值又在哪裡？



《金特務》這次的大膽嘗試，成功向影壇證明了 AI 並非是要淘汰人類，而是能為想像力插上翅膀的絕佳夥伴。這場結合人性藝術與尖端科技的頂級影視風暴，正於每週五、六晚間由SBS電視台持續熱播中，海外由Netflix獨家更新，身為劇迷絕對不能錯過！

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