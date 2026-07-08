《地娛室》衍生節目《宇宙年糕店》首支預告公開！李泳知浮誇「主廚」造型登場，網友笑喊：還以為是外國人

這次不跑宇宙冒險，改開年糕店？《宇宙年糕店》首支預告公開，李泳知一秒進入主廚模式，浮誇又充滿笑點的登場方式，讓粉絲忍不住期待「地娛室四姐妹」又會帶來哪些爆笑日常！

8日，YouTube 頻道「Channel十五夜」公開《宇宙年糕店》首支預告影片。影片中，李泳知身穿花襯衫、圍著圍裙、戴著主廚帽登場，一亮相便成功吸引眾人目光。

李泳知一開場便熱情打招呼：「大家好～各位市民與觀眾，歡迎來到宇宙年糕店，很高興見到你們。」並自我介紹是「以幸福與美味為大家提供最棒服務的主廚李泳知」。接著她也不改幽默本色笑說：「我會用最好的品質與味道，滿足大家的眼睛、耳朵、舌頭、視覺、味覺、觸覺……總之，相信我，放心來消費吧！」逗趣發言讓人忍不住笑出聲。



影片公開後立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言表示：「泳知太搞笑了，因爲廚師服嚇了一跳」、「看起來好好玩啊」、「已經開始期待播出了」、「是哪家店的姨母？」、「看縮圖還以為是外國人呢」、「但是為什麼沒有違和感」、「哈哈哈 妝容和衣服是怎麼回事」、「一點開影片就笑噴了」、「是AI嗎」等，反應相當熱烈。

《宇宙年糕店》以一間結合年糕與各式料理的餐廳為舞台，講述《Biong Biong地球娛樂室》世界觀中的角色「兔瓏」設局，讓「地娛室」成員們意外成為餐廳工讀生，展開一段充滿笑料的餐廳打工冒險。除了李泳知外，李恩智、OH MY GIRL 成員 MIMI 以及 IVE 成員安兪真也將一同出演，再次展現四人默契十足的綜藝化學反應。



事實上，早在今年6月，就有韓媒報導《宇宙年糕店》已悄悄投入拍攝，不少網友也陸續分享目擊照，包括四姐妹現身大賣場採購食材等，引發熱烈討論。更有消息指出，D.O.（都敬秀）也曾驚喜現身店內擔任特別嘉賓，親自為客人送上飲料，讓粉絲更加期待節目正式開播。《宇宙年糕店》將於7月31日正式首播，究竟四姐妹又會帶來什麼樣的爆笑打工日常，也讓粉絲期待不已。



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