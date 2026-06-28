比起顏值，更相信演技！許南俊暴紅後吐真心話：演員內心要夠硬，才能演活別人，因為恐懼讓我更專注

還記得在Netflix《Sweet Home 2》中讓人心驚膽戰的「那個男人」嗎？ 演員許南俊近年憑藉紮實演技一路從綠葉翻身上位，最近更以SBS《我的王室死對頭》中「暴脾氣財閥」一角人氣暴漲。 戲裡他是冷酷又深情的霸道總裁，戲外卻坦承面對爆紅後的壓力，曾因害怕辜負觀眾期待而一度失去自信，如今他找到屬於自己的「內心定錨」，學會在變動中守護微小幸福。

從無名配角到男主角，許南俊的翻身之路

許南俊過去出演過無數小角色，直到《Sweet Home 2》才真正被大眾看見，接著又在ENA《法官大人》中以驚人存在感徹底打響名號。 機會終於降臨，這次他在《我的王室死對頭》中的戲份暴增，還是大眾最愛的浪漫喜劇題材，但隨之而來的壓力也無比巨大。 許南俊坦言，他很清楚自己在浪漫喜劇最講究的「顏值」上，或許無法滿足所有觀眾的期待，但既然機會來了，他選擇回歸最擅長的事——專心鑽研演技。



一人分飾兩角，霸總與純情男自由切換

許南俊在劇中飾演同臉卻不同時空的兩個角色——冷酷財閥「車世界」與溫文儒雅的「李賢」。 他透露：「車世界是個用盔甲把自己武裝起來的人，但內心其實非常渴望從小缺失的愛。」為了詮釋這個角色在遇見女主角後逐漸軟化的反差萌，他特別費心設計「只有在申瑞霜（林知衍飾）面前才會流露的呆萌模樣」。 而對於李賢，他則刻意壓抑情感表達，展現符合時代背景與身分地位的沉穩內斂。



劇本台詞超肉麻？ 許南俊：早就跟編導對好頻率

許南俊坦言，劇中有些台詞光看劇本真的會讓人「腳趾蜷曲」，但他與編劇姜賢珠、導演韓泰燮事前進行大量排練，明確掌握了整部戲的搞笑浪漫基調，因此演起來毫不猶豫。 「知道導演和編劇想用什麼樣的風格呈現後，我就只要跟著那個節奏走就好了。」

感謝林知衍「半真半假」的貼心指導

首次擔綱浪漫喜劇男主角，許南俊特別感謝搭檔林知衍。 他笑說自己還在摸索「如何在鏡頭前拍起來更帥」的階段，但林知衍總是用「半開玩笑、半認真」的方式給他建議，例如：「這樣試試看應該會更帥喔！」甚至在第九集結尾的感情高潮戲中，還幫他抓出情緒爆發的關鍵點，讓畫面更有張力。 許南俊感動地說：「即使在疲憊的拍攝現場，她也會不斷開玩笑帶動氣氛，遇到這麼合拍的搭檔，讓我拍起來非常安心。」



許南俊透露，林知衍從抵達拍攝現場那一刻起，就展現驚人的準備程度，即使台詞量超大，從綵排開始就能完美消化，幾乎不NG。 這讓許南俊大受刺激：「看到那麼厲害的人都這麼拼命，我還有什麼理由不努力？」

即興演出「打擊率超高」，霸總語錄竟是自己加的

許南俊在拍攝初期積極向導演爭取即興表演空間，像是劇中經典台詞「合格了，很漂亮」，其實就是他當下即興蹦出來的。 他笑說：「雖然後來即興變少了，但每次出手『打擊率』都滿高的，完全融入角色該有的感覺。」

用「咬緊牙根」演繹壓抑怒火，細膩演技獲好評

在詮釋憤怒情緒時，許南俊沒有選擇大吼大叫的誇張演法，反而著重刻劃「壓抑怒火」的內在掙扎。 他解釋：「車世界本來是個沒什麼好失去的人，但當心愛的人陷入危險時，他必須面對從未感受過的憤怒，我想呈現的是他努力忍住、想要快點解決問題的模樣。」劇中他無意識咬緊牙根、轉移視線冷靜情緒的細微動作，獲得觀眾一致好評。 許南俊卻說：「這些不是事先設計好的，完全是當下投入情境後自然流露的反應。」



害怕自己失誤傷到人，許南俊靠「微小幸福」穩住內心

走紅之後，許南俊坦言變得非常敏感，深怕自己一個不經意的舉動會造成別人的困擾。 他的應對之道是：「不要硬逼自己忍耐，反而在有好事發生的時候，哪怕只是很小的幸福，也要好好地、完整地去感受它。」不讓自己活在恐懼或退縮中，在守住底線的前提下，和喜歡的人一起開心地度過時光，就是他面對突如其來環境變化的「定心丸」。

從懷疑自己到相信演技，許南俊：內心要夠硬才能演活別人

許南俊透露，每一部作品他都在與自我懷疑搏鬥，最後總是回到同一個結論——要相信自己的演技。 他說：「要演活一個不是自己的角色，如果沒有堅定的自我信念，根本辦不到。 責任感越大，反而越容易失去膽識、忘記專注在本質上，那段時間最痛苦。」幸好天性樂觀的他，即使在跑龍套時期也會找朋友開派對慶祝，靠著不斷自我鼓勵，一點一滴把內心練得更強大。



許南俊的下一步：想挑戰更多不同年齡層的浪漫喜劇

透過《我的王室死對頭》完美證明自己在浪漫喜劇領域的潛力後，許南俊的目光已經看向更遠的地方。 他眼神發亮地說：「接下來想嘗試更多我這個年紀能挑戰的多元類型。 雖然這次已經拍了浪漫喜劇，但未來也想試試隨著年紀增長，會散發出不同深度與『油條感』的全新浪漫喜劇。」他笑說：「只要時間允許，全部都想演！」這位從配角一步步爬上來的實力派演員，停不下來的演戲熱情，讓人更加期待他接下來的每一步。

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