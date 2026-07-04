SBS上半年頒獎驚見「男主獨得」！《我的王室死對頭》林知衍慘被pass？一人扛劇淪遺珠，全網炸鍋

韓國SBS電視台於2日舉行了「2026 SBS上半年頒獎典禮」，意在表揚對上半年內容競爭力有卓越貢獻的演員與製作團隊。在戲劇部門，由話題熱劇《我的王室死對頭》的男星許南俊與編劇姜賢珠雙雙獲頒特別獎。不過，名單一出立馬在網路上引爆論戰，焦點全集中在「最大遺珠」——女主角林知衍身上，網友紛紛痛批：「這是在搞排擠嗎？」

憑藉在《我的王室死對頭》中飾演「車世界」一角爆紅的許南俊，頒獎時難掩激動，致詞時更爆料：「第一次會議時，編劇就掛保證說『這部戲播出去，絕對讓你紅到無法在街上走』，現在我真的體會到了，非常感謝她。」許南俊確實因該劇人氣三級跳，細膩的情感演技與穩定的戀愛戲化學反應，讓他成為備受看好的下一代男神接班人。

然而典禮結束後的焦點卻完全失焦。網友質疑的砲火全集中在「為什麼不是林知衍拿獎？」《我的王室死對頭》從企劃階段就是為林知衍量身打造，故事核心也圍繞著她飾演的「新瑞霜／姜團心」展開。播出初期，林知衍在喜劇與史劇間切換自如的紮實演技，更是引爆話題的關鍵所在，不少網友認為這部劇擺明了就是「林知衍挑大樑的大女主角」，如今卻跳過她，將特別獎給了許南俊，讓許多劇迷與網友直呼「太扯」。



對比SBS歷年來的特別獎得主，更是讓這份質疑顯得有理有據。從2019年金南佶（《熱血祭司》）、李昇基（《浪客行》），2021年李帝勳（《模範計程車》），2022年金南佶（《解讀惡之心的人們》），2023年韓石圭（《浪漫醫生金師傅3》），2024年朴信惠（《來自地獄的法官》），到去年的李帝勳（《模範計程車3》），清一色都是該劇的「核心王牌」與「代表性主演」。相比之下，今年許南俊的「單獨獲獎」，明顯打破了電視台長久以來的慣例，被認為是極為罕見的特例。



網友的怒火並未指向許南俊本人，多數人肯定他透過該劇晉升為大勢新星，確實是該劇大獲成功的功臣之一，得獎資格並非說不過去。問題在於SBS的評選標準令人霧裡看花。既然整部戲的企劃、宣傳與故事主軸都圍繞著林知衍打轉，歷年慣例又是獎落主演，電視台為何無視這條不成文的規則？不少評論更犀利指出，SBS大可以採取「共同獲獎」的方式，巧妙地避開爭議，如今搞成這步田地，完全是自找麻煩。



這起風波並非否定許南俊的付出，而是大眾對SBS評審機制的信任危機。觀眾們現在只想知道：電視台究竟是以什麼為基準，來選出代表整部作品的臉孔？隨著爭議持續延燒，SBS這回恐怕得好好出面說清楚、講明白了。

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