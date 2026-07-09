《我的王室死对头》庆功飞越南！林知衍、许南俊同款斗笠机场超抢镜

热播剧《我的王室死对头》叫好又叫座，剧组为慰劳辛苦的演员与工作人员，特地举办奖励休假，大队人马飞往越南富国岛开心庆功！

根据韩媒报导，《我的王室死对头》主演群与制作团队已於7日至10日前往越南富国岛，欢庆戏剧大获成功。虽然这次行程并未对外公开，但机场还是涌入大批眼尖粉丝，抢著目睹林知衍与许南俊的风采。尽管两人把帽子压得超低、口罩戴好戴满，星味仍藏不住，立刻被认出，尤其两人手上握著同款越南斗笠，小细节也让粉丝们疯狂讨论！



멋진신세계

임지연 허남준 포상휴가 갔는데

둘다 팬이 선물한 모자 들고 있는거 맘 좋음 pic.twitter.com/CPTFv8uIVk — 온단 (@0dan79) July 7, 2026

허남준 다리 왤케 길지….. 비행기 안 타도 베트남 한 걸음에 가겟네 pic.twitter.com/vmUCE81omR — 구 (@junamhh) July 7, 2026

据悉这次奖励假力求精简，大部分演员都只带了一名工作人员随行，不过张胜祖等部分演员因为个人行程无法一同前往，让粉丝直呼可惜。但能因为戏剧大成功获得奖励休假，对整个团队来说还是久违的开心盛事，大家都玩得不亦乐乎！



《我的王室死对头》剧情描述被朝鲜史上恶女灵魂附身、变成「恶质」体质的无名女演员申瑞霜，与被称为资本主义怪物的恶质财阀车世界的战争级浪漫故事。林知衍继《黑暗荣耀》、《玉氏夫人传》后，再以《我的王室死对头》缔造佳绩，稳稳坐实「票房保证」宝座。而许南俊则以性感魅力完美消化角色，人气直线狂飙，成功挤身「大势男星」行列！



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