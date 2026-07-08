《金特務：本色回歸》尹敬浩兌現收視公約！直播廣播＋簽名會挑戰13小時沉默，官方笑喊：「大家可以說話，但演員不行」

《金特務：本色回歸》演員尹敬浩為兌現收視率公約，將挑戰長達13小時的「13小時無言修行」！不只要全程保持沉默，甚至還將在直播廣播與粉絲簽名會中完成這項特別挑戰，消息一出也引發期待。

8日，SBS 官方 SNS 公開公告：《金特務：本色回歸》邀請活動，尹敬浩收視率公約履行：無言修行簽名會」。官方也幽默表示：「誠摯邀請大家參加尹敬浩演員的『安靜』公約履行現場。不過大家可以說話，但尹演員絕對不能開口。」逗趣內容讓粉絲忍不住期待。



此前，尹敬浩在《金特務：本色回歸》製作發表會上曾許下公約：「如果收視率突破13%，我將13小時不說話！」沒想到劇集播出後迅速達成目標，首播便以全國收視率9.5%展開亮眼開局，更在第2集突破15.7%，正式讓尹敬浩啟動公約挑戰。



而尹敬浩的「無言修行」預計於13日進行，當天他不僅將出演 SBS Power FM《兩點逃出 Cultwo Show》直播節目，之後也會參加與粉絲見面的簽名會。面對主持人的提問與節目中的各種突發狀況，尹敬浩能否成功守住沉默，也成為大家關注的焦點。

《金特務：本色回歸》講述原本是「世界上最平凡的爸爸」，為了找回唯一的女兒，化身「世界上最危險的男人」展開復仇行動。尹敬浩飾演曾被稱為「戰場之神」的前秘密特工，如今則是一名只為女兒而活的父親朴鎮哲，在劇中展現強烈動作戲、溫暖父愛與幽默魅力，為角色增添更多看點。



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