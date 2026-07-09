破天荒組合！朴寶英搭孫錫求演愛情喜劇，《急速醜聞》姜炯哲導演新作卡司曝光

愛情喜劇王者回歸！人氣女星朴寶英與魅力男神孫錫求，確定搭檔演出大導姜炯哲的最新電影《與你同在》（暫定名），這組「從未想過的組合」一曝光就讓韓網炸了！

根據《OSEN》8日獨家報導，朴寶英和孫錫求已確定出演姜炯哲導演的全新奇幻愛情喜劇《與你同在》，故事描述韓國與外國演員們在遊輪上展開的一連串奇幻浪漫事件。姜炯哲導演堪稱票房保證，曾執導過《極速醜聞》、《陽光姊妹淘》、《老千：神之手》等經典作品，這回的新作品光是卡司就話題性十足。

朴寶英睽違18年再次與姜炯哲導演合作！2008年的《極速醜聞》不僅是姜導的長片首作，也是朴寶英第一部票房大片，創下822萬觀影人次的驚人成績，讓她從童星出身一躍成為國民妹妹。如今朴寶英已是韓國30代一線女星代表，這回與恩師再聚首，意義非凡。



而孫錫求向來以陽剛硬漢形象深植人心，從千萬票房大作《犯罪都市2》，到《殺人者的難堪》、《D.P：逃兵追緝令》、《地下菁英》、《我的出走日記》等，每部都展現強烈男人味。這回他將與「可愛代名詞」朴寶英搭檔演愛情喜劇，堪稱破格變身！兩人是首度合作，這個新鮮到不行的組合，讓網友紛紛驚呼「從來沒想過他們會搭在一起」、「這反差感太令人期待了」！



朴寶英近期主演的Disney+原創影集《賭金》才剛播畢，孫錫求則有Netflix新劇《Road》即將上線，兩人這回攜手進軍大銀幕，勢必掀起一波浪漫旋風！

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