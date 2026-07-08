全新韓劇《共感細胞》浪漫開播！金明洙、姜旻兒繼吻戲後再擁抱　她崩潰落淚投入溫暖懷抱

劇中因「想像復仇」諮商法引發反效果的車恩煥（金明洙 飾），在個案持刀鬧事事件後陷入深深自責。另外，遭遇人生最大危機的劉知安（姜旻兒 飾），得知車恩煥一直掛念著自己後，終於投入了他的懷抱。

Viu Original 原創愛情韓劇《共感細胞》第2集中，描述了因個案持刀事件而陷入罪惡感的知名心理諮商師車恩煥（金明洙 飾），以及因職場霸凌爭議等接連打擊而崩潰的前頂流女星劉知安（姜旻兒 飾），命運般再次相遇的故事。



在5日播出的內容中，劉知安出席了電影界大師文導演新作的會議。然而，競爭對手韓伊真（權昭賢 飾）也在現場，而劉知安因文導輕視自己的發言，憤而離席。不久後，知安所屬經紀公司的金代表接到神祕電話，表情瞬間凝重，也預告了圍繞著她的危機即將到來。

儘管劉知安態度冷淡，文導仍看中了她大膽鮮明的魅力與明星潛力，最終決定讓她取代韓伊真，擔任新片女主角。得知消息後，韓伊真透過造型師在網上爆料劉知安耍大牌，導致形象變負面。看見影片的劉知安雖然否認，彷彿對事件毫無印象，卻仍無法阻止廣告商紛紛切割。



另一方面，車恩煥也因讓自己聲名大噪的代表性諮商法「想像復仇」遭到輿論反噬。他的個案李英智（金怡賢 飾）因持刀鬧事遭警方逮捕，連他也因此接受證人調查，受到極大衝擊。為了查明真相，車恩煥申請會見李英智，卻只換來冷漠的拒絕。

陷入人生谷底的兩人，在便利商店命運般重逢。因情感轉移感受到車恩煥深深的自責，劉知安環顧四周後，發現醉酒的他，不禁落下眼淚。當車恩煥問她是不是哭了時，劉知安回答：「不是我在哭，好像是你在哭。」兩人之間正式開始出現情感轉移，但尚未察覺這項變化的他們，未來將展開怎樣特別的情感交流，也令人更加期待。



因耍大牌爭議遭受外界指責的劉知安，看見對自己極為不利的經紀合約後憤怒離開公司。不僅續約破局，也沒有其他經紀公司向她伸出橄欖枝，更雪上加霜的是，她還接到必須搬離宿舍的通知。

急著找房子的劉知安，因不熟悉社會現實而草率簽約，最終甚至遭遇房地產詐騙，被逼到走投無路。



車恩煥在警察局偶然得知劉知安遭詐騙的消息，隨後奪走偷拍她的陌生人手機，替她化解危機。離開警察局後，他見到雙腿發軟跌倒的劉知安，關心地問她是否還好。劉知安終於忍不住崩潰落淚，說道：「一直問我好不好、好不好，我好像真的一點都不好。」面對沉浸在悲傷中的她，車恩煥雖然無法開口安慰，卻以一個飽含複雜情感的擁抱作為回應，也為本集畫下句點，令人更加期待兩人關係接下來將如何發展。



Viu原創韓劇《共感細胞》逢星期六、日晚間在Viu上架播出。



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