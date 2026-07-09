高胤禎征戰大銀幕！《南伐》合體影帝李炳憲，韓網卻狂刷一排問號：何時才要跟年輕男演戲？

人氣女星高胤禎最新電影作品正式底定，確定加入李炳憲早已確認出演的古裝動作大片《南伐》，豪華陣容讓影迷期待度飆升，但消息一出卻在韓網炸開了鍋，掀起一場「同齡魔人大戰」！

根據韓媒報導，《南伐》以朝鮮初期為背景，描述九名能力與身分各異的武士，為了營救被倭寇擄走的俘虜，勇闖對馬島的硬派武俠動作片。每個角色背後都有不同故事，為了同一個目標集結，展開一場又一場的激烈戰鬥。高胤禎在片中飾演「愛靈」一角，是個因倭寇偷襲失去家人後，為了救回被擄走的妹妹，親自拿起寶劍的女中豪傑。在混亂的時代中依然試圖開創自己命運的堅強女性，將擔綱貫穿全片情感線的核心人物。高胤禎過去透過《Sweet Home》、《獵首密令》、《還魂》、《Moving異能》、《機智住院醫生生活》、《愛情怎麼翻譯？》等作品展現廣闊的戲路，這回再戰古裝劇，又將帶來全新變身！



執導本片的是攝影指導出身的李模介，他曾參與《首爾之春》、《破墓》、《獵首密令》等大片，以獨特美學畫面備受肯定，這回挑戰首部長片執導，動作場面與敘事張力都備受關注。《南伐》預計2026年下半年正式開拍，目前正積極進行前製作業。



然而這部大製作卡司公布後，韓國論壇theqoo卻湧入大批網友熱議，焦點全集中在高胤禎的「對手戲演員年齡」上。不少網友忍不住問：「她什麼時候才能跟同齡男演員演戲？」引發正反兩派激烈論戰，也有網友力挺：「又不是愛情片，沒差吧？那部是動作片啊！」、「這可是大製作，能跟前輩合作是很好的機會啊」、「《Moving 異能》、《還魂》明明就都是跟同齡男演員合作，是在吵什麼？」。支持高胤禎選角的網友更直言：「對演員來說，跟李炳憲拍類型片，比起跟同齡演愛情喜劇，哪個是大製作用膝蓋想也知道」、「那種大製作不是高胤禎能選的，是她被選上的位置好嗎」、「如果只找同齡男演員，根本進不了這種位置！」、「高胤禎會證明給你看的，放過她吧！」、「反正只要作品裡有男人，就要用戀愛腦去妄想就是了」、「所謂的『同齡魔人』真討人厭」。面對排山倒海的討論，多數理性網友認為：「她自己選的，幹嘛這樣」、「又不是愛情片，跟同齡男演員有什麼關係」、「以高胤禎的等級，她會照自己喜好自己選的，旁人怎麼喊都沒意義。」



無論如何，高胤禎與李炳憲的夢幻組合已經成功引爆話題，也讓《南伐》未拍先轟動！

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