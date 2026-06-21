《我的王室死對頭》許南俊上《劉QUIZ》感謝粉絲：多虧大家才見到劉在錫前輩，我真的成功了！

人氣演員許南俊隨著熱門韓劇《我的王室死對頭》完結，向觀眾們傳達了真摯的感謝之意，《劉QUIZ》也公開了一分半的長預告。

21日，tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》官方SNS公開了一段題為「車世界想對《我的王室死對頭》粉絲說的話」的影片。

影片中，許南俊表示：「感謝大家喜歡並享受《我的王室死對頭》。」他接著說道：「雖然每一部作品我都會全心投入、努力演出，但能獲得大家如此喜愛，真的非常珍貴，也是一種榮耀。」



隨後他補充表示：「多虧了大家，我見到了從小看到大的劉在錫前輩。我真的成功了。」幽默發言也引發現場笑聲。

他也向自己在劇中飾演的角色「車世界」傳達了一段訊息。許南俊說：「你做得很好。因為現在終於迎來了能獲得過去不曾得到的愛的機會，希望你能幸福地生活下去。」向角色送上溫暖應援，令人十分感動。

▼官方還公開了一分半的訪問長預告，聊到許多關於許南俊的小故事，像是打過的工、父母互動、有個雙胞胎弟弟、讀書時期的故事，都讓人更加好奇播出啦～：



此外，20日播出的SBS金土劇《我的王室死對頭》最終回中，申瑞霜（林知衍 飾）與車世界（許南俊 飾）克服前世悲劇般的命運，在21世紀現代再次重逢，迎來圓滿結局。當天最終回全國收視率達11.8%（尼爾森韓國統計），刷新自身最高收視紀錄，為全劇畫下完美的句點。

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