劉在錫錄影一半急奔銀行！人生首次公開繳稅過程　強調「稅金一定要準時繳」

「國民MC」劉在錫首度在節目中公開自己的納稅現場，引發熱烈關注。

1日，YouTube頻道《뜬뜬 DdeunDdeun》公開了一支名為《把旅行地點交給轉盤、把路線交給地圖書的四兄弟NO導航的國道之旅》的影片。

▼劉在錫說必須要跑一趟銀行繳稅，影片定位在 24:04。



當天，劉在錫展開2026 Summer Road系列第二彈《풍향중》拍攝時，突然慌張地表示：「我沒帶錢包。」他隨即聯絡經紀人說明情況，還忍不住責怪自己，引發現場笑聲。之後，他也打電話給妻子羅京恩，拜託她把錢包送過來。

之後，劉在錫與梁世燦會合時透露：「我只跟你說，我等一下還得去一趟銀行，要去繳稅。」接著解釋：「因為一直都在錄影，所以一直沒辦法去銀行。」



一行人前往全羅北道益山市途中，劉在錫提出想先去銀行，並表示：「哥，你們趁去銀行用ATM提款時，我順便去把稅金繳一繳。」對此，池錫辰問他：「為什麼現在才去繳稅？」劉在錫回答：「本來期限是到6月30日，但因為一直在錄影，所以沒辦法去銀行。稅金不是應該要準時繳嗎？」這番話也引發關注。

最後，劉在錫真的在行程中抽空前往銀行完成納稅。看到這一幕的梁世燦笑說：「光是去繳稅這件事就很好笑，這應該是有生以來第一次在節目裡看到劉在錫去繳稅吧？」逗得眾人哈哈大笑。對此，劉在錫則再次強調：「按時繳稅真的非常重要。」



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞