劉在錫追星成功！《劉QUIZ》同框《奧德賽》諾蘭導演、麥特戴蒙　害羞比YA幸福笑容藏不住

「國民MC」劉在錫又專訪了一組國際巨星！熱門電影《奧德賽》的導演克里斯多福·諾蘭與麥特·戴蒙將出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

8月5日，tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》官方社群媒體公開貼文寫道：「《奧德賽》主角們即時登場！克里斯多福·諾蘭導演 X 麥特·戴蒙，《劉QUIZ》見！」並一同公開了三人的合照。

公開的照片中，可見電影《奧德賽》的導演諾蘭與演員麥特戴蒙參與《劉QUIZ》錄影，並與劉在錫見面的模樣。站在兩人中間的劉在錫，害羞地雙手比YA、笑容完全藏不住，宛如追星成功的小粉絲。





網友們紛紛留言表示：「好期待播出啊！」、「不愧是世界級的劉大神」、「根本就是眾人的聚會」、「麥特戴蒙成功了，竟然還見到了韓國的『文化總統』呢。」、「劉在錫看起來好興奮喔，真可愛」等，展現了對節目的期待。

近日，克里斯多福諾蘭、麥特戴蒙、莎莉賽隆等人，為迎接電影《奧德賽》在韓國上映而訪韓，諾蘭更分享：「我們有一點時間可以在首爾走走，沿著漢江散步，景色真的非常漂亮，雖然天氣也非常熱。」並稱讚粉絲們都很熱情，首爾真的是一座非常棒的城市。而由諾蘭執導的第13部長篇電影《奧德賽》，講述帶領特洛伊戰爭取得勝利的英雄「奧德修斯」，為了返回家園，與眾神的憤怒對抗的史詩故事。



＊延伸閱讀：【影片】電影《奧德賽》導演諾蘭與主演們造訪韓國記者會：首次韓國之行，漢江太美了！



此外，《劉QUIZ ON THE BLOCK》預計每週三晚間8點45分播出。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞