驚喜合體高胤禎、許南俊！金度勳喊「我的最愛兩位」，三位大勢演員夢幻同框掀討論

高胤禎、許南俊與金度勳三位演員驚喜同框，大家還記得他們過去合作過哪些作品嗎？

金度勳21日透過個人 IG 分享「2026 首爾歌謠大賞 & 我的最愛兩位」的貼文，並公開頒獎典禮後台花絮照。照片中正是金度勳口中的「最愛」——許南俊與高胤禎。兩位近來備受關注的新生代演員罕見同框，讓不少人又驚又喜，直呼這組合實在太夢幻！



不只如此，許南俊、高胤禎與金度勳三人還一起跟上近期網路瘋傳的 RESCENE〈거제야호〉迷因，難得看到三人同框玩梗，也讓網友們看得相當開心。照片曝光後，網友紛紛留言表示：「這個畫面太珍貴了」、「我已經開始期待《MOVING 異能》第二季了」、「竟然可以看到世界和胤禎的組合」、「光看照片心情就變好了」等。



許南俊與金度勳因 2024 年播出的《法官大人》結緣，戲外也維持著相當好的交情。日前金度勳還特地透過 IG 分享許南俊出演《劉QUIZ》的預告，並開啟好友吐槽模式，笑虧對方「明明沒下雨為什麼要撐傘」，最後又補上一句「總之我愛你」，逗趣互動讓不少人笑翻。



而高胤禎與許南俊則曾一起出演《Sweet Home 2》，高胤禎也因《MOVING 異能》與金度勳合作結緣，兩人確定回歸第二季的消息也讓劇迷相當期待。這次三位人氣演員難得同框，更讓不少粉絲感到驚喜。



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