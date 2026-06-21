【K社韓國小百科】IVE張員瑛「拉口罩」引爆全韓大戰！網友轟她高傲，結局神展開「竟慘變國家級陳情案」

韓國人氣女團IVE成員張員瑛日前從金浦機場出國時，因一段接受身分確認的過程被部份網友質疑「態度不佳」，爭議甚至一路燒到韓國機場當局，演變成正式的民眾陳情案！

據悉有民眾直接向韓國空港公司（韓國機場管理單位）提出訴求，但重點並非針對張員瑛個人，而是質疑「機場到底用什麼標準來核對旅客身分」，要求相關單位說清楚講明白。這份陳情案已在15日被證實送達韓國空港公司金浦機場營運單位的保安管理部門。 陳情人指出，像仁川機場在出境查驗的第一關，都會明確要求旅客「暫時脫下口罩、帽子、太陽眼鏡」以便核對身分，那同樣的標準是否有適用於韓國空港公司管轄的所有機場？ 旅客能不能輕鬆查到相關的官方公告？



這起事件其實源於上個月30日，張員瑛從金浦機場飛往中國上海。 當時她接受機場人員的身分核對，員工請她稍微拉下口罩比對護照照片，張員瑛也配合把帽子往上掀、拉下口罩完成程序。 沒想到畫面流出後，部份網友卻認為她態度不夠認真、甚至批評她「太高傲」，意外掀起一陣論戰。



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陳情人在意見中強調：「如果這是旅客真的必須遵守的程序，那規定就應該要讓每個人都能輕易確認。」他進一步要求官方公開相關規定的名稱、主管機關與具體條文，並說明包括金浦機場在內的管轄機場，是否對所有旅客都一視同仁。 他也點出，正因為規定模糊不清，反而加重了基層員工的負擔。 最後陳情人還要求確認：「無論是政治人物、企業家還是名人，是不是真的不管社會地位或知名度，所有乘客都被用同一套標準對待？」



依照現行《航空保安法》施行細則第15條第3項，機場營運者確實有義務比對登機證與身分證件，如果只看照片難以確認，還可以透過提問等方式進一步查核。 實際上，仁川機場也早已在告示中明文寫出「為確認本人身分，請暫時脫下口罩、帽子、太陽眼鏡」。

目前韓國空港公司預計最晚在23日前處理這份陳情，張員瑛的「態度爭議」也意外演變成對機場安檢的大體檢。

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