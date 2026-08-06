邊佑錫暖心善舉曝光！《劉在錫的民宿法則》出演者透露：因他的捐款，兒童患者順利完成治療

5日，邊佑錫在 IG 上傳廣告照片後，曾出演 Netflix 綜藝《劉在錫的民宿法則》的李某在留言區分享了一則暖心故事。李某表示：「邊隊長，有一個想告訴你的消息。」並透露，因為邊佑錫捐助的患者治療費用，自己過去工作過的龍山區兒童養育設施中，有一名孩子順利完成了治療。

他也感動寫下：「隊長溫暖的心意竟然能傳遞到我珍惜的地方，真的覺得不可思議又感動。」並表示：「你成為一個孩子非常大的希望，真心感謝並敬佩你。」看到這則留言後，邊佑錫也親自回覆：「真的是非常幸福的消息。」溫暖互動讓不少粉絲感到暖心。



其中，「邊隊長」這個稱呼源自今年5月公開的《劉在錫的民宿法則》，當時邊佑錫與李光洙、池睿恩一同擔任隊長，與節目參加者互動，因此留下這個親切的稱呼。



事實上，邊佑錫一直默默關注兒童患者，用自己的方式傳遞溫暖。2024年，他曾捐出3億韓元作為兒童患者治療費用；去年也將周邊商品收益全額捐給兒童癌症基金會。今年1月1日，他再次捐贈1億韓元幫助兒童與青少年患者治療，長期持續的善舉也讓粉絲們更加感動。



另一方面，邊佑錫目前正與韓韶禧、姜有皙拍攝 Netflix 新劇《我獨自升級》，首次挑戰新角色的他也讓粉絲期待不已！該劇改編自超人氣作品，講述最弱「E級獵人」成振宇覺醒後成長為最強獵人的熱血故事。



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