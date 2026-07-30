金鍾國公開愛妻暖心舉動！《劉QUIZ》甜談新婚生活　鬆口想生女兒引發熱議

昨晚播出的 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，公開了歌手金鍾國的新婚生活故事，談到了妻子與生子計畫引發討論。

金鍾國當天談及妻子的幸福模樣令人十分羨慕。他表示，由於自己喜歡踢足球，妻子總是叮囑他「不要受傷」，時刻替他擔心。說起這些時，金鍾國臉上也不禁露出害羞的笑容。

接著，他提到目前還沒有孩子，並表示：「我希望能生個女兒。」不過他也笑說：「可是聽身邊的人說，養女兒有很多需要更加小心照顧的地方，所以會比較辛苦。」沉浸在新婚生活中的他，臉上始終洋溢著幸福笑容，也讓外界更加好奇他的妻子。



談到已高齡80歲的母親時，金鍾國表示：「媽媽曾經對我說，『不管你哥哥再怎麼優秀，我還是想跟你一起生活。』其實我哥哥人真的很好，我想可能是因為我比較會撒嬌吧。」隨後他也補充說：「不過我媽媽還是很常去哥哥的醫院。」也算是替身為醫師的哥哥稍微扳回了一點顏面。

金鍾國是在演藝圈活躍至今已超過30年的資深藝人。談到能夠長紅的秘訣時，他表示：「演藝人員的工作，永遠不知道明天會發生什麼，所以我的想法一直都是盡量降低風險。」並說：「我會盡可能努力，不讓不好的事情發生，努力把那些風險降到最低。」



他接著表示：「而且一直待在劉在錫身邊，看著他不斷用行動證明自己的態度。」也暗示劉在錫正是自己的榜樣。他說：「我一直都很感謝，所以每天都抱著『只要還能工作，就全力以赴』的心情。」

金鍾國也順勢宣傳自己將於8月舉辦安可演唱會，而好友劉在錫則笑著承諾：「如果就在附近，我一定會去的。」



此外，金鍾國當天還成功答對最後一題問答，並將獲得的100萬韓元獎金全數捐給弱勢族群。他最後高喊：「肌力訓練很重要！」並與劉在錫留下了一張充滿歡樂氣氛的合照。

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