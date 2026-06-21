《我的王室死对头》许南俊上《刘QUIZ》感谢粉丝：多亏大家才见到刘在锡前辈，我真的成功了！

人气演员许南俊随著热门韩剧《我的王室死对头》完结，向观众们传达了真挚的感谢之意，《刘QUIZ》也公开了一分半的长预告。

21日，tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》官方SNS公开了一段题为「车世界想对《我的王室死对头》粉丝说的话」的影片。

影片中，许南俊表示：「感谢大家喜欢并享受《我的王室死对头》。」他接著说道：「虽然每一部作品我都会全心投入、努力演出，但能获得大家如此喜爱，真的非常珍贵，也是一种荣耀。」



随后他补充表示：「多亏了大家，我见到了从小看到大的刘在锡前辈。我真的成功了。」幽默发言也引发现场笑声。

他也向自己在剧中饰演的角色「车世界」传达了一段讯息。许南俊说：「你做得很好。因为现在终於迎来了能获得过去不曾得到的爱的机会，希望你能幸福地生活下去。」向角色送上温暖应援，令人十分感动。

▼官方还公开了一分半的访问长预告，聊到许多关於许南俊的小故事，像是打过的工、父母互动、有个双胞胎弟弟、读书时期的故事，都让人更加好奇播出啦～：



此外，20日播出的SBS金土剧《我的王室死对头》最终回中，申瑞霜（林知衍 饰）与车世界（许南俊 饰）克服前世悲剧般的命运，在21世纪现代再次重逢，迎来圆满结局。当天最终回全国收视率达11.8%（尼尔森韩国统计），刷新自身最高收视纪录，为全剧画下完美的句点。

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