《鐵拳教育》「羅華振」又回來啦？！金武烈合體九雲高中混混拍廣告，兩人嚇壞反應笑翻劇迷：根本番外篇！

《鐵拳教育》掀起熱烈話題後，金武烈飾演的「羅華振」一角也成為觀眾熱議焦點！近期他更和玉真旭、劉泰珠驚喜合體拍攝 Subway 廣告，讓曾被羅華振教訓過的學生們再次登場，熟悉又爆笑的畫面讓劇迷直呼：「根本是番外篇！」

公開的廣告中，一開場便由《鐵拳教育》第2集登場的九雲高中電機科老大「趙仁範」（玉真旭 飾）和汽車科老大「朴成煥」（劉泰珠 飾）坐在車上大口吃著潛艇堡。就在朴成煥咬下一口的瞬間，金武烈竟化身「羅華振」坐在車頭帥氣登場。



不只如此，金武烈接下來還接連用各種超浮誇的方式登場，不但騎著重機，甚至還直接從直升機垂降，搭配背景不斷播放著「蛋白質！跟著～跟著～跟著我～」、「新鮮感！跟著～跟著～跟著我～」、「蛋白質系列來啦」等廣告歌曲，超洗腦的旋律讓人聽過一次就忍不住跟著哼。而看到「羅華振」再次出現的趙仁範與朴成煥，也彷彿想起過去被教訓的回憶，瞬間露出緊張又害怕的樣子。最後三人更一起坐在車裡享用潛艇堡，這個反差結尾也讓人笑出來 XD



廣告一公開，立刻掀起網友熱烈討論，紛紛留言表示：「真的太好笑了」、「蛋白質系列我記住你了」、「我今天的午餐就是 Subway」、「兩個孩子真的改邪歸正了」、「金武烈超帥」、「這是《鐵拳教育》的番外篇吧」、「最近的廣告都好有趣」、「孩子們嚇死了，想說羅華振怎麼又出現？」、「看完我都想吃了」等，討論相當熱烈。

而金武烈的魅力還不只如此，接下來他也將透過《奶奶》與《First Doctor》兩部新作與觀眾見面，不同角色的精彩挑戰也讓粉絲更加期待！



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