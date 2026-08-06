THE BOYZ簽約新廠牌續團體活動！成員NEW缺席合約　將以9人體制重啟新篇章

男團THE BOYZ將以不包含成員New在內的9人體制，繼續展開團體活動。

THE BOYZ方面6日表示：「成員上淵、JACOB、泳勳、賢在、柱延、KEVIN、Q、善旴、ERIC已達成共識，決定一起延續團體活動。」

9名成員已與一家新成立的廠牌攜手合作。為了長久等待他們的THE B（官方粉絲名），成員們做出了這項決定。據悉，近期已完成團體活動合約的簽署。



相關人士表示：「THE BOYZ成員們始終將粉絲放在第一位，經過深思熟慮後做出了決定。他們將先確立穩定的團體活動方向，再展開個人活動。」並補充說明：「個人活動方面，成員們將分別與能最大化發揮各自能力的公司另行簽約；至於團體活動，則會透過合作模式穩定並行，不受影響。」

成員們表示：「從一開始，我們希望9人一起活動的心意就從未改變。」並說：「我們想向一直等待THE BOYZ團體活動的粉絲傳達這份心意。」他們也強調：「我們會在各自的崗位上全力以赴，同時也會盡最大努力，以THE BOYZ之名延續與粉絲共同累積的珍貴時光。」

成員們也不忘向THE B表達感謝：「真心感謝THE B的各位，我們會努力做好準備，並以更好的面貌回報大家。」

不過，成員NEW並未加入此次團體活動合約。其他成員目前正與前經紀公司One Hundred Label陷入專屬合約糾紛，而NEW則持續留在原經紀公司活動。

另一方面，THE BOYZ未來團體活動的相關行程，將於日後陸續公開。

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