《我的王室死對頭》林知衍喜劇演技大暴走，每集創造名場面，網友：年末大賞直接給她

SBS金土劇《我的王室死對頭》真的太狂了！不僅每集收視率都刷新自身紀錄，還成為SBS金土劇史上第一部在播出第一週就拿下Netflix「全球Top 10非英語節目」冠軍的韓劇熱度從韓國燒到全世界！

這部劇講的是朝鮮時代的「超級惡女」靈魂附身到一個默默無聞的演員申瑞霜身上，跟被稱為「資本主義怪物」的惡質財閥車世界，展開一觸即發的爆笑戀愛戰爭。 劇情又鬧又甜，完全讓人無法自拔。



收視跟話題會這麼炸，絕對要歸功於「朝鮮惡女」林知衍（飾演姜圖心/申瑞霜）跟「惡質財閥」許楠儁（飾演 車世界/李賢）的超強火花！兩人從「花鬥」開始，那種又緊張又好笑的「嫌棄浪漫」讓劇迷全部陷入瘋狂。 特別是穿越到21世紀後誓言要爬到第一位的朝鮮惡女，跟把結婚當成企業併購的惡質財閥，兩人微妙的情感變化，讓人看得心臟砰砰跳。 林知衍在記者會上就說過：「無法想像不是許楠儁演車世界，這種化學反應完全融入劇中。」許楠儁也大讚：「我們默契超好，每次cut完就會聊天討論，拍起來很自在。」



除了演員火花，每集都誕生「高光場景」的導演功力跟紮實劇本也是大功臣。 又快又順的節奏、出乎意料的好笑台詞，加上細膩到不行的細節——像是小道具的安排、畫面比例的變化，還有滿滿的彩蛋，都讓觀眾看得欲罷不能。 導演韓泰燮透露：「我相信劇本的力量，只想把每個細節不漏地傳達給觀眾。」他也預告接下來會慢慢揭開前世與輪迴的主題，「隱藏的前世緣分跟孽緣會陸續展開，請大家繼續鎖定。」



林知衍首次挑戰喜劇演技，根本是神來一筆！她把從朝鮮掉到21世紀的惡女演得活靈活現，從「張禧嬪上身」的梗、購物台完售場面，到「金斗漢上身」（韓國傳奇人物、電影《將軍的兒子》原型）的搞笑動作戲，每集都創造熱議名場面。

網友狂讚：「林知衍演技在暴走」、「申瑞霜演技大賽太養眼了」、「林知衍今年直接預約大獎」、「沒想到她搞笑也這麼強」、「那個上身梗一直在我腦海揮之不去」、「林知衍演金鬥漢為什麼可以這麼像啦」！

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