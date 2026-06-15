戲散情不散！IU《苦盡柑來遇見你》大、小「愛純」婚禮重逢！童星媽媽曝：IU連孩子的小心意都一直說謝謝

是真的「人間天使」無誤！IU最近被目擊出席一場婚禮，她跟《苦盡柑來遇見你》裡的小童星金太妍互動超有愛，畫面曝光後直接在網路上炸開了鍋。

金太妍的媽媽14日在社群上開心發文：「我們家太妍終於見到這世上最愛的IU姐姐啦！！！去喝喜酒，女兒就在姐姐旁邊，願望達成！」還附上一張兩人並肩合照，畫面超溫馨。

金媽媽接著透露：「太妍送的小小禮物，IU不但很貼心地顧到孩子的心情，最後還一直說謝謝... 唉呦... 怎麼可以這麼善良......」她還說：「我跟太妍的心臟被爆擊好幾次。 知恩（IU本名）妳要一直健健康康的喔，只會有好事發生！！！我會一直為妳祈禈幸福。 真的最棒了。」



IU和金太妍其實是因為熱門劇《苦盡柑來遇見你》結緣。 金太妍在劇中IU角色的童年時期，當時就讓不少觀眾印象深刻，沒想到殺青後兩人感情還是這麼好，讓粉絲看了都直呼「太暖了」。



IU當天不光是來喝喜酒，據說還親自上場唱了祝歌！網路上到處都在轉傳她為新人飆唱代表作《Blueming》的影片。 她穿了一身簡潔的西裝上台，唱完後還露出燦笑、比了個手指愛心，滿滿誠意祝福新人。



축가 부르는 아이유 언니 pic.twitter.com/vOX7eLYpo1 — 연두부 (@petit_giant516) June 13, 2026

不過IU最近其實也有點小風波。 她剛播完的MBC電視劇《21世紀大君夫人》，因為歷史考證出包、還被質疑扭曲史實，引發不少爭議。 她也低調道歉說：「身為主演，沒能展現出負責任的樣子，讓大家失望了，真的很對不起，到現在心情還是很沉重。」

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