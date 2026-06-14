BTOB李昌燮個人來台會粉絲〜被稱讚帥氣心情大好！魔性笑聲與表情包大放送

BTOB李昌燮相隔1年4個月又來到台北與大家見面，今年2月才完成上一個全韓國巡迴演唱會的安可場，到6月的今日以Fan-Con形式與大家見面，雖然演唱的歌曲比較少一點，但是李昌燮仍以演唱會的編排送上實力美聲演唱，並與大家分享近期的照片與心情。

李昌燮一開場就送上了節奏感相當重以及非常動感的歌曲「Spotlight」「Saturday Night」，接著他就用中文向大家問候：「我是BTOB的李昌燮，很高興見到大家」接著他也說明了這一次的演唱會名稱「End And」，意思是還沒有結束，希望持續下去的感覺。



李昌燮特別提到自己剛入住飯店時，就看見台灣Melody送的很多食物，甚至貼心的附上了用韓文寫的食物說明，而且還因為造型太漂亮讓他捨不得吃，只敢用手指輕碰。除了台灣有名的許多零食以外，他還收到了台灣著名的葛瑪蘭威士忌，不過因為今日的演出，昌燮必須維持完美狀態，所以對於飲食必須進行嚴格管理，今天演出結束，他大喊就要全部吃掉，也想喝一杯威士忌。



李昌燮提到自己也常常觀看粉絲們在YT影片下方給他的留言，但自己因為害羞所以從來沒有留言過。他提到其中一則影片是與Melody一起合唱「在愛情與離別之間」，觀看次數已超過50萬次，今日在現場他也重現了這樣的場景，台粉Melody相當給力，合唱也超不遜色音量很大，李昌燮感動表示，大家雖然語言不一樣，卻能一起合唱，這樣的感動是加倍的，非常感謝大家一起大聲合唱。



李昌燮也透露自己今日一起床就去了三溫暖，在熱水中進行一些伸展運動，也放鬆脖子附近的肌肉，接著也進蒸氣室，讓自己的水腫稍微消除一下，也讓大家鑑定一下他現在是不是比較不腫了？他說一定要多喝水再多多去上廁所，促進身體循環。



李昌燮表示自己在Melody面前唱歌的時候是最幸福的，雖然演唱會應該都由他來演唱歌曲給大家聽，但是在台上聽到Melody唱歌的感覺也很棒，所以演出時他最愛把麥克風遞給大家一起唱！接著他更複刻自己在韓國演出時對全場大喊的一句話「你們要坐著到什麼時候？」於是請大家站起來一起High！全場除了合唱更是融入在他的快歌中，氣氛嗨到最高點。



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