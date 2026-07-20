甜爆！林知衍、李到晛「高爾夫約會」被捕獲，目擊者：他倆感情超好

韓國演藝圈模範軍戀情侶來放閃啦！演員林知衍與李到晛交往即將邁入第四年，感情依舊甜到出汁。最近有網友在社群平台上曬出捕獲兩人的直擊照，透露他們一起現身高爾夫球場約會，畫面瞬間在韓網引爆討論。

目擊網友興奮發文表示：「今天去了OOO，你們猜我看到誰？是演員李到晛和林知衍！兩人應該是來打高爾夫的。」該網友更補充，第一眼差點把李到晛認成運動選手：「他皮膚曬得超健康，身材比電視上還要壯上好幾倍，兩人互動超甜蜜，閃瞎眾人。」這篇後記迅速在各大論壇與SNS上瘋傳，讓粉絲們紛紛獻上祝福。



林知衍和李到晛因2022年合作Netflix神劇《黑暗榮耀》結緣，劇中明明是狠勁對決，戲外卻擦出愛火。2023年4月戀情曝光後，雙方大方認愛，從此開啟「公開放閃模式」。即使李到晛在2024年入伍服役，林知衍也從未缺席，甘願當起「望夫石」，忠實守候。最經典的一幕，莫過於李到晛當兵期間，憑藉電影《破墓》拿下第60屆百想藝術大賞電影男子新人獎時，在台上霸氣喊出：「知衍啊，謝謝妳！」讓全場瞬間沸騰，也讓螢幕前的女友感動不已。



如今李到晛已於去年5月光榮退伍，兩人約會次數更加頻繁，日前才被拍到趁假期甜蜜享用早午餐，這回又被直擊高爾夫球場放閃，顯見當兵完全沒有沖淡兩人的愛意，三年多來依舊黏踢踢。

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