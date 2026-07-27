哪個才是叔叔？《殺人者的購物中心2》李棟旭公開「兩個趙漢善」合照，全網傻眼：根本分不出來！

看劇的時候還以為是CG或本尊借位出演，沒想到劇組真的打造出那個科技感滿滿的頭套！當兩個人站在一起時，簡直讓人臉盲症發作，根本分不出哪一個是李棟旭、哪一個是趙漢善啊~

迪士尼熱門韓劇《殺人者的購物中心 2》上週隆重開播，第一集就把懸疑與緊張感直接拉滿！李棟旭飾演的「鄭進灣」為了徹底剷除僱傭兵組織「巴比倫」、永絕姪女被傷害後患，與同伴們展開了一場精密的潛入作戰。



***以下內容談及第二季第一集關鍵劇情***



第一集開頭就上演驚天「矛盾大對決」！只見大反派「貝爾」舉起火箭炮轟開基地牆面，然而牆的另一端居然站著「另一個貝爾」！原來鄭進灣為了掩人耳目，特地打造了與死對頭貝爾（趙漢善 飾）一模一樣的人臉頭套，直到完成爆破作戰後才帥氣脫下偽裝。



由於鄭進灣「易容」變成貝爾的模樣太過逼真，不僅劇中小兵們被騙過，就連很多觀眾也猜測是趙漢善本人短暫替身出演。直到近日，李棟旭與經紀公司公開多張片場花絮照，赫然出現「兩個貝爾」同框合影，大家才發現那個頭套居然是真實存在的超強道具！

照片中兩個人戴著同款墨鏡、擺出同款酷帥「撲克臉」，除了服裝與髮型長度略有些微差異外，神韻與輪廓幾乎是 100% 複製貼上。韓國網友看完全傻眼直呼：「明明兩個都是趙漢善啊⋯」、「李棟旭在哪裡？！」



答案在更多花絮照中揭曉——穿著戰鬥服和手套、胸前扣著防彈背心的是李棟旭，合照中右邊那位黑T恤男則是真·趙漢善。（小編：其實說了也還是看不出來，道具組真的越來越強了啊啊啊啊XD）



Disney+ 原創劇《殺人者的購物中心2》由李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、金玟、鄭潤廈、玄里、岡田將生、李泰英等人主演，全劇共8集，每週三下午16:00更新2集，本週即將迎來最新第3、4集！

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