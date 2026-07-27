寵妻狂魔升格當爸！南宮珉&陳雅凜結婚4年喜得貴子，相愛 11 年迎來新生命

南韓演藝圈再添一樁喜訊！男神南宮珉與模特兒妻子陳雅凜結婚 4 年，終於升格成為新手爸媽。南宮珉所屬經紀公司向媒體證實，南宮珉與陳雅凜夫妻於昨（26）日順利產下一子，希望大家給予溫暖的祝福。

相差 11 歲定情！求婚影片單膝下跪紅遍全網

南宮珉與陳雅凜相差 11 歲，兩人於2015年透過南宮珉自導自編作品《Light My Fire》結識，並於次年開始戀愛。經過長達 7 年的穩定交往後，終於在 2022 年 10 月步入婚姻殿堂。



當時在不公開婚禮上曝光的「求婚影片」至今仍是經典！南宮珉特地請朋友偷偷錄影，自己在用餐途中突然深情詢問陳雅凜「能否幫我一個忙？」，隨後當場單膝下跪捧上鑽戒，讓陳雅凜瞬間感動落淚，南宮珉也一舉奠定演藝圈代表性「寵妻狂魔」的形象。



너무나 유명한 남궁민 프로포즈 영상 pic.twitter.com/dtNYEhP3x1 — 캣이죠 (@ArtKG5) January 6, 2024

夫妻低調放閃！結婚 4 年終於迎來「藍色包屁衣」

婚後兩人低調卻甜到掉牙，陳雅凜經常在 IG 曬出親自為老公做的愛心餐點與小約會照；而南宮珉也在妻子的堅實內助下，事業屢創高峰，甚至在2021年憑《黑色太陽》奪下演技大賞時，大方在台上向妻子告白感謝。



這對模範夫妻首次傳出懷孕喜訊是在今年 6 月，當時有消息稱陳雅凜已進入懷孕後期，更有熟人透露兩人「正在準備藍色衣服」，暗示即將迎來男寶寶。如今順利誕下愛子，也讓全網粉絲紛紛送上祝福！



南宮珉自 1999 年出道以來，憑藉《金課長》、《金牌救援》、《黑色太陽》、《千元律師》、《戀人》等多部爆款劇獲封「信看演員」（因信任而觀看的演員），近期則通過KBS 2TV金土劇《婚姻之後》活躍於小螢幕。陳雅凜於2008年以模特兒出道，曾參演電影《麻煩終結者》、《尚衣院》及熱門綜藝《射門明星》等作品。



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