《我的王室死对头》林知衍喜剧演技大暴走，每集创造名场面，网友：年末大赏直接给她

SBS金土剧《我的王室死对头》真的太狂了！不仅每集收视率都刷新自身纪录，还成为SBS金土剧史上第一部在播出第一周就拿下Netflix「全球Top 10非英语节目」冠军的韩剧热度从韩国烧到全世界！

这部剧讲的是朝鲜时代的「超级恶女」灵魂附身到一个默默无闻的演员申瑞霜身上，跟被称为「资本主义怪物」的恶质财阀车世界，展开一触即发的爆笑恋爱战争。 剧情又闹又甜，完全让人无法自拔。



收视跟话题会这么炸，绝对要归功於「朝鲜恶女」林知衍（饰演姜图心/申瑞霜）跟「恶质财阀」许楠儁（饰演 车世界/李贤）的超强火花！两人从「花斗」开始，那种又紧张又好笑的「嫌弃浪漫」让剧迷全部陷入疯狂。 特别是穿越到21世纪后誓言要爬到第一位的朝鲜恶女，跟把结婚当成企业并购的恶质财阀，两人微妙的情感变化，让人看得心脏砰砰跳。 林知衍在记者会上就说过：「无法想像不是许楠儁演车世界，这种化学反应完全融入剧中。」许楠儁也大赞：「我们默契超好，每次cut完就会聊天讨论，拍起来很自在。」



除了演员火花，每集都诞生「高光场景」的导演功力跟扎实剧本也是大功臣。 又快又顺的节奏、出乎意料的好笑台词，加上细腻到不行的细节——像是小道具的安排、画面比例的变化，还有满满的彩蛋，都让观众看得欲罢不能。 导演韩泰燮透露：「我相信剧本的力量，只想把每个细节不漏地传达给观众。」他也预告接下来会慢慢揭开前世与轮回的主题，「隐藏的前世缘分跟孽缘会陆续展开，请大家继续锁定。」



林知衍首次挑战喜剧演技，根本是神来一笔！她把从朝鲜掉到21世纪的恶女演得活灵活现，从「张禧嫔上身」的梗、购物台完售场面，到「金斗汉上身」（韩国传奇人物、电影《将军的儿子》原型）的搞笑动作戏，每集都创造热议名场面。

网友狂赞：「林知衍演技在暴走」、「申瑞霜演技大赛太养眼了」、「林知衍今年直接预约大奖」、「没想到她搞笑也这么强」、「那个上身梗一直在我脑海挥之不去」、「林知衍演金斗汉为什么可以这么像啦」！

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