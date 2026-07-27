《金特務》結局埋哏埋超大，SBS證實「第二季積極討論中」！蘇志燮願望要成真啦

季播劇專門戶SBS可望再推出一部叫好叫座的系列作！

堪稱2026年現象級神劇的《金特務：本色回歸》，收視一路從首集9.5%起飛，第4集就衝破21.6%，最終回更以全國23.0%、瞬間最高27.1%的驚人成績風光收官，7度跨過20%天花板，氣勢無人能擋。挾著這股熱潮，劇迷對第二季的期待值早已破表，如今製作方終於鬆口了！



據韓媒《OSEN》獨家報導，SBS已正式啟動《金特務》第二季的製作討論。其實連男主角蘇志燮日前出席媒體日活動時，都曾公開喊話「比起拿演技大賞，更想拍季播劇」，如今願望有望成真，粉絲嗨翻。

第一季結局中由朱相昱飾演的大反派「朱江燦」與其「住學建設」徹底崩盤，而金部長則成功進入「白虎人力事務所」就職，加上全新角色「李道圭」的登場，讓不少劇迷推測第二季將圍繞金部長與事務所成員們展開全新故事線。製作公司也證實：「由於收到觀眾滿滿的愛與支持，目前確實正在積極討論第二季的製作。」但也強調，第一季才剛結束，具體時程與細節尚未定案，請大家耐心等待，一旦確定會盡快公布。



《金特務》講述全世界最平凡的爸爸，為了找回唯一的女兒，挺身變成最危險的男人，展開一場「老爸宇宙」的復仇動作劇，寫實又催淚的父女情貫穿全劇，加上蘇志燮、朱相昱、尹敬浩、崔代勳等實力派演員的精采飆戲，讓該劇一路穩坐收視冠軍寶座，完結後熱度仍持續延燒，第二季甚至變成季播劇這個願望是否成真，全韓劇迷都在等！



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