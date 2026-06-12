林知衍《劉QUIZ》吐露空白期心酸：華麗出道後隔天就没工作！幽默評價《我的王室死對頭》許楠儁，自爆現場導演被她煩到「瘋」

女星林知衍近日登上tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得吐露出道以來的空白期心聲，引發粉絲熱烈討論。 她更在節目中分享最近主演的熱門劇《我的王室死對頭》幕後花絮，還自爆劇中經典打人場面其實是她的點子，讓主持人劉在錫笑到不行。

在10日播出的《劉Quiz》節目尾聲，公開了下週預告，林知衍難得聊起剛出道的苦日子。她2014年以電影《人間中毒》華麗出道，當時備受矚目，但星路發展卻沒有想像中順遂。林知衍坦言：「作為新人閃亮出道後，隔天卻突然什麼工作都沒有了，但日子還是得過啊。」她也透露當時不斷自我懷疑，心想「我是不是很尷尬、很不上不下？」這段真誠告白也讓不少觀眾感到心疼。



1990年生的林知衍今年滿36歲，出道至今演過《姦臣》、《這個殺手演很大》、《老千：獨眼傑克》，以及戲劇《吹吧，微風》、《黑暗榮耀》、《全國死刑公投》、《我的王室死對頭》等作品，一步步站穩實力派演員的位置。最近她因主演SBS金土劇《我的王室死對頭》人氣再度飆升，劉在錫在節目中看到她就說：「這種時候嘴角的笑容根本停不下來。」林知衍則笑著回應：「趁水漲船高的時候趕快划槳啊！」她透露自己一直很想挑戰喜劇演技，「我自認還滿好笑的，一直很想讓觀眾笑出來。」



劉在錫接著說：「我就知道妳很好笑！」他還提到劇中林知衍飾演的申瑞霜拿草繩狂打車世界（許楠儁 飾）的場面，自己看了笑到不行。 沒想到林知衍立刻接話：「那個其實是我的點子！後來因為我太常提點子，導演都快被我搞瘋了。」一番話笑翻全場。



林知衍也聊到對手戲演員許楠儁，她開玩笑說：「大家都說男主角一定要夠帥，所以我還跟他邀功說，『你知道因為你，我放棄了逆光拍攝嗎？ 現在這些燈光全都是你在享受，你知不知道啊？』」幕後互動一曝光，讓劇迷對《我的王室死對頭》的拍攝現場更加好奇。

林知衍完整訪問將於17日晚間8點45分在《劉QUIZ ON THE BLOCK》播出。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞