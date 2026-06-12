林知衍《刘QUIZ》吐露空白期心酸：华丽出道后隔天就没工作！幽默评价《我的王室死对头》许楠儁，自爆现场导演被她烦到「疯」

女星林知衍近日登上tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》，难得吐露出道以来的空白期心声，引发粉丝热烈讨论。 她更在节目中分享最近主演的热门剧《我的王室死对头》幕后花絮，还自爆剧中经典打人场面其实是她的点子，让主持人刘在锡笑到不行。

在10日播出的《刘Quiz》节目尾声，公开了下周预告，林知衍难得聊起刚出道的苦日子。她2014年以电影《人间中毒》华丽出道，当时备受瞩目，但星路发展却没有想像中顺遂。林知衍坦言：「作为新人闪亮出道后，隔天却突然什么工作都没有了，但日子还是得过啊。」她也透露当时不断自我怀疑，心想「我是不是很尴尬、很不上不下？」这段真诚告白也让不少观众感到心疼。



1990年生的林知衍今年满36岁，出道至今演过《奸臣》、《这个杀手演很大》、《老千：独眼杰克》，以及戏剧《吹吧，微风》、《黑暗荣耀》、《全国死刑公投》、《我的王室死对头》等作品，一步步站稳实力派演员的位置。最近她因主演SBS金土剧《我的王室死对头》人气再度飙升，刘在锡在节目中看到她就说：「这种时候嘴角的笑容根本停不下来。」林知衍则笑著回应：「趁水涨船高的时候赶快划桨啊！」她透露自己一直很想挑战喜剧演技，「我自认还满好笑的，一直很想让观众笑出来。」



刘在锡接著说：「我就知道你很好笑！」他还提到剧中林知衍饰演的申瑞霜拿草绳狂打车世界（许楠儁 饰）的场面，自己看了笑到不行。 没想到林知衍立刻接话：「那个其实是我的点子！后来因为我太常提点子，导演都快被我搞疯了。」一番话笑翻全场。



林知衍也聊到对手戏演员许楠儁，她开玩笑说：「大家都说男主角一定要够帅，所以我还跟他邀功说，『你知道因为你，我放弃了逆光拍摄吗？ 现在这些灯光全都是你在享受，你知不知道啊？』」幕后互动一曝光，让剧迷对《我的王室死对头》的拍摄现场更加好奇。

林知衍完整访问将於17日晚间8点45分在《刘QUIZ ON THE BLOCK》播出。



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