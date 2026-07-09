李濬榮入伍倒數13天！提前拍完3部作品迎「軍白期」：大家知道我要當兵都主動聯絡我

《新進社員姜會長》男主李濬榮在入伍前早已做好萬全準備。

8日晚間播出的 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，公開了偶像出身演員李濬榮的近況訪談。

今年30歲的李濬榮，即將在 2026年7月21日 正式入伍服兵役。他表示，入伍前打算多陪伴家人，也會把頭髮剃短，並笑著說：「雖然我還沒體驗過當兵，但大家平常就算作品大獲成功也不一定會聯絡我，一聽到我要去當兵，反而都主動聯絡我了。」



李濬榮也透露，自己已提前完成三部將於入伍後公開的作品拍攝，因此對他而言，幾乎不會有所謂的「軍白期（當兵空白期）」。但他也坦言：「我自己有稍微算過，不過還是會有一點點空白期。」誠實表達對短暫空窗期的些許遺憾。

此外，李濬榮也分享了自己曾在多家經紀公司接受歌手訓練，並回顧一路走來的辛苦歷程。當天他還再次展現令人驚艷的舞蹈實力，甚至讓主持人劉在錫也忍不住起立鼓掌。

此外，李濬榮主演的JTBC熱門韓劇《新進社員姜會長》已完結，獲得不少好評！有興趣的觀眾們可在Viu追看全集數。接下來，李濬榮和宋江主演的tvN新劇《四手聯彈》也預計於8月29日首播。

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