孔劉一句「最燦爛的冬天」逼哭劇迷！《鬼怪10週年旅行》預告掀回憶殺，孔劉、李棟銀、金高銀、劉寅娜合體遊江陵

看完最新預告更期待播出了，好想趕快等到7月4日！

tvN 特別推出開台20週年紀念節目《因為有你才燦爛神－鬼怪10週年旅行》，找回孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜再度合體，一起前往江陵展開為期兩天一夜、充滿回憶的重聚旅行。



11日公開的精華預告中，四位主演談起《鬼怪》時依然滿懷感情。孔劉感性表示：「《鬼怪》對我來說，是人生中最燦爛的冬天。」展現對作品始終不變的愛；劉寅娜也分享：「不管過了多久，都有種像被圖釘固定在那個時刻一樣，瞬間回到當時的感覺。」

重返《鬼怪》拍攝地、同時也是無數劇迷心中聖地的江陵注文津後，四人即使相隔10年再度相聚，依然展現出熟悉又自然的默契。孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜紛紛表示：「就算很久沒見，感覺還是一模一樣」、「久違重逢，卻像相處多年的離婚夫妻一樣熟悉又自在」，再次讓人感受到《鬼怪》家族深厚的情誼。



四人的互動也和當年一樣歡樂。金高銀在出發前笑說：「感覺會亂成一團（笑）。」雖然約好不要讓彼此尷尬，但一路上仍不停鬥嘴、互相開玩笑。金高銀與劉寅娜也聯手捉弄孔劉和李棟旭，讓孔劉忍不住喊：「你們快點停下來！」熟悉的打鬧模式，完全就是最熟悉的《鬼怪》化學反應。



除了笑聲，旅程中也有不少感動瞬間。金高銀坦言：「我們真的擁有很好的團隊默契，正因為有彼此才能一路走到現在。」劉寅娜則望向孔劉說：「歐爸對我們來說，就像鬼怪一樣。」說到動情處也忍不住紅了眼眶。預告最後孔劉哽咽、金高銀落淚的畫面，也讓人忍不住跟著鼻酸。



預告公開後，網友也紛紛留言表示：「我的人生電視劇《鬼怪》，燦爛的你們10年，還是老樣子」、「好期待啊」、「四個人真的很親密，看起來真好」、「大家都是鬼怪嗎，怎麼過了10年還是老樣子」、「每個冬天都因為有《鬼怪》感到幸福」、「7月4日快點到來」、「到時後要死守直播」等等。

另外，同步公開的主視覺海報中，「鬼怪CP」孔劉與金高銀、「桃子CP」李棟銀與劉寅娜並肩而立，瞬間勾起滿滿回憶。劉寅娜手捧蕎麥花束，金高銀則帶著紅色圍巾、蛋糕與蠟燭等經典道具亮相，再次喚起《鬼怪》的名場面記憶，熟悉感也隨之湧現，也讓人更加期待節目播出。



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