【多圖】文彩元公開絕美婚紗畫報！婚禮倒數坦言「根本克制不了食慾」

即將步入婚姻的「6月新娘」演員 文彩元 公開了令人驚艷的一系列婚紗造型，網友讚譽是：優雅端莊的典範。

文彩元昨天在個人 IG 上傳了多張婚紗畫報照片，吸引了粉絲關注。

當天公開的畫報中，文彩元穿著純白色露肩蕾絲婚紗，搭配垂墜感十足的長頭紗，完整展現她獨有的端莊與經典氛圍。面對鏡頭露出燦爛笑容的近拍畫面裡，也自然流露出準新娘迎接婚禮前的悸動與幸福感。







此前，文彩元曾於今年 4 月透過經紀公司宣布，將於今年 6 月與圈外戀人締結良緣。婚禮預計僅邀請雙方家人及親近友人出席，以非公開形式低調舉行。







自公開婚訊後，文彩元也透過自己的 YouTube 頻道與 SNS 分享準備婚禮的過程，持續積極與粉絲們交流。

特別是本月 4 日，她公開了一支收錄婚紗拍攝現場幕後花絮的影片，引發熱烈關注。影片中，文彩元透露從婚紗到小小的耳環，都是依照自己的喜好親自細心挑選，並表示：「感覺就像是在為正式婚禮做彩排一樣。」



之後的另一部影片中，記錄了文彩元在東廟購物的模樣。在結束購物後，文彩元前往東廟的一間餐廳。她說：「好餓喔，雖然時間有點早，但我們來吃早一點的晚餐吧。」當天晚餐菜單是手工麵疙瘩與馬鈴薯起司煎餅。



文彩元表示：「我本來就很喜歡濃郁、偏油香的食物，所以根本克制不了。」展現出驚人的吃播實力。看到這一幕的製作組開玩笑說：「誰會想到這是下個月就要結婚的人啊？」文彩元則笑著回應：「婚紗照已經拍完了。」

接著她又擔心地說：「但真正重要的不還是正式婚禮嗎？」製作組安慰她：「工作室拍攝不是都可以修圖嗎？」文彩元俏皮地反駁道：「那我怎麼辦？正式婚禮那天我乾脆躲在頭紗裡好了。」逗得現場哈哈大笑。



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