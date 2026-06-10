李相二新戲《殺手媽咪》化身熱血刑警！對決孔曉振「私刑正義」引爆期待

演員李相二將透過新作《殺手媽咪》再度挑戰演技變身啦！

預計於7月首播的MBC全新金土劇《殺手媽咪》中，李相二飾演南部警察署強力二組所屬刑警李東進，將與觀眾正式見面。 本劇描寫一名平凡職場媽媽日常背後所隱藏的雙重生活，是一部動作張力十足的作品。



「李東進」是個比任何人都更理解犯罪被害者傷痛的人物。 他懷抱著在法律框架內實現正義的堅定信念，一路追蹤身分不明的神秘殺手「Kingfisher」，逐漸站上事件的核心。這次李相二將與孔曉振、鄭準元、成東鎰同台飆戲。 孔曉振飾演白天是上班族、夜晚則剷除罪犯的殺手「柳寶娜」; 鄭準元飾演她的丈夫、同時也是探查報導記者「權泰成」; 而成東鎰則扮演幫助柳寶娜的職場上司「金峰八」，成為劇中重要支柱。李東進作為追捕Kingfisher的刑警，將與柳寶娜形成尖銳對立，勢必為劇情增添緊張感。 以法律與正義為信念的刑警，與選擇私刑制裁的殺手之間的衝突，預計將成為本劇最大看點。



李相二近期才在Netflix影集《獵犬》第二季中飾演洪偶鎮，留給全球觀眾深刻印象。 此外他特別出演的人氣劇《菜鳥伙房兵》即使戲份不多也存在感十足。



《殺手媽咪》由《背著善宰跑》、《Times》等劇的導演尹鍾鎬，與《Ghost Doctor》、《名不虛傳》的編劇金恩熙聯手打造，早已話題十足。 原著網路人氣居高不下，翻拍消息一出便備受期待。

已在各類型作品中證明自己實力的他，這次透過《殺手媽咪》又將展現怎樣的全新面貌呢？

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