差一點變牛郎！Super Junior利特、希澈自爆「出道前被開超狂條件」：一棟棟大樓隨便賺

縱橫韓國演藝圈超過20年的Super Junior成員利特與金希澈，日前在YouTube節目《家大聲》中大聊出道前的荒唐往事。兩人自爆還是練習生時期，曾在街頭被HOST BAR（牛郎店）公關相中，對方甚至開出「只要來上班，就能一棟一棟大樓隨便買」的超狂條件，讓現場來賓聽得目瞪口呆！

利特回憶，當時兩人常一起去江南一帶的夜店玩，有天在清潭洞十字路口，一台高級轎車停在他們面前，車上一位西裝男下車遞上一張「金色名片」。金希澈補充說：「回家仔細一看，才發現竟然是HOST BAR公關的名片。」利特更爆料，對方直接用「在這裡工作，可以買下好幾棟大樓」來誘惑他們。兩人當時甚至半開玩笑互打勾勾說：「如果我們出道失敗，就一起來這裡上班！」金希澈也幽默自嘲：「如果當時真的去了，搞不好現在賺的比當藝人還多。」笑翻全場。



2005年以Super Junior出道後，利特和金希澈的兄弟情並非一路順遂。金希澈因拍攝電視劇《彩虹羅曼史》等個人行程繁忙，經常缺席團隊練習，引發其他成員不滿，而砲火全指向隊長利特。在協調過程中誤會越滾越大，最終引爆了粉絲間廣為流傳的經典事件——「仁川大戰」。



兩人回憶當時在仁川文學競技場舉辦的演唱會後台，從大聲爭執演變成肢體衝突，氣氛降到冰點。更尷尬的是，上了舞台後兩人火氣還沒消，竟然直接在台上背對彼此唱歌，完全不想看對方一眼，嚴重程度讓全團都捏了一把冷汗。



所幸這段瀕臨決裂的關係，在之後的美國巡演中迎來轉機。兩人被安排同住一間房，經過漫長的徹夜長談後才終於解開心結。他們一致認為，正是因為熬過了那段最艱難的時期，才讓Super Junior變得更加堅不可摧。

如今利特和金希澈以「同為1983年出生」為靈感，組成子團 「Super Junior-83z」 ，並於本月發行首張迷你專輯《Promise》，用音樂見證跨越20年的革命情感。接下來他們從本月25日起，展開一連串的粉絲演唱會巡演，與等待已久的E.L.F.（粉絲名）們相見歡！



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