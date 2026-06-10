戲裡冷酷監督官、戲外暖爸！金武烈與尹勝雅甜慶兒子3歲生日，《鐵拳教育》迎人生角色，事業家庭雙得意

通過 Netflix 《鐵拳教育》登上話題高峰的演員金武烈和妻子尹勝雅（尹昇娥）一起迎來兒子的3歲生日，分享充滿幸福的日常生活。

9日，尹勝雅（尹昇娥）透過個人 IG 寫下「祝你3歲生日快樂」，並分享多張記錄兒子金元過去3年成長點滴的照片，紀錄孩子從出生至今的成長瞬間。從剛出生時依偎在爸爸金武烈懷裡的小寶寶，到如今已經長成能開心拿著生日氣球玩耍的小男孩，每張照片都充滿溫馨回憶。

尤其戴著生日帽、抱著大氣球的模樣格外吸睛，雖然照片未露出正臉，但依舊可愛感滿滿，讓網友紛紛留言直呼：「這麼快就3歲了？生日快樂」、「太可愛了，感覺越長越像爸爸媽媽了」、「時間過得也太快了吧！」而演員李荷妮與設計師 Yoni P 等好友也現身留言區送上祝福，一同分享這份喜悅。



金武烈與尹勝雅自2012年公開戀情，並於2015年步入婚姻，兩人在結婚8年後，於2023年6月迎來寶貝兒子誕生。如今一家三口迎來兒子3歲生日，也讓不少粉絲跟著感受到滿滿幸福。



另一方面，金武烈近期也憑藉 Netflix 原創影集《鐵拳教育》再掀話題，在劇中飾演手段冷酷、被稱為「死神」的「羅華振」一角，極具存在感。其壓迫感與層次感兼具的演出，被許多觀眾大讚是「人生角色」。作品不僅登上6月第一週 TV、OTT 綜合戲劇演員話題性排行榜第一位，也再次展現其扎實演技實力。今年也有多部新作陸續公開，行程相當忙碌，家庭與事業皆表現亮眼，也讓不少粉絲感到相當開心。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞