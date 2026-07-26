《金特務：本色回歸》熱血大結局收視率飆23%！蘇志燮及製作公司開始洽談第二季

韓劇男神蘇志燮主演的 SBS 熱血動作劇《金特務：本色回歸》於 25 日震撼完結！ 最終回全國收視率飆到 23.0%，瞬間最高收視更衝上 27.1%！26 日據韓媒採訪結果，製作公司已開始積極討論製作第二季！

這部「老爸版《捍衛任務》」憑藉痛快動作戲與動人父愛引爆全網熱潮，首播以 9.5% 開出紅盤後收視一路狂飆，僅播出 4 集就創下 21.6% 的紀錄，在第 8 集更是錄得 23.1%，不僅連續 10 集強勢霸榜同時段冠軍，更一舉刷新 2026 年韓國迷你劇的最高收視紀錄。



觀眾狂許願續集！蘇志燮曾笑喊：比起拿大賞更想拍第 2 季

面對僅 10 集就完結的遺憾，廣大劇迷紛紛敲碗許願續集。對此，製作公司 Studio S 代表感激表示，是演員們的精彩演出、父愛共鳴與爽快動作戲成就了這部作品。

事實上，蘇志燮上月1日出席「SBS 劇集：Next Episode」媒體日時，被問到在「演技大賞」與「季播制」之間會如何選擇，他就曾爽朗表示：「我對獎項沒有野心，能以好作品繼續推出第二季比什麼都好！」並笑稱「獎項的話給我的話還是會拿啦」。



而今日製作公司也證實，目前正在積極討論第二季的製作，由於第一季才剛告一段落，具體日程一旦確定將第一時間公布，讓劇迷期待值瞬間拉滿！



***以下內容談及大結局劇情***

三位硬漢大叔浴血反擊 父女重逢超淚崩

在最終回劇情中，反派朱江燦（朱相昱 飾）挾持了成漢秀（崔代勳 飾）與朴鎮哲（尹敬浩 飾）的孩子作為人質，逼迫三位大叔展開殘酷的肉搏內鬥。陷入絕境的金部長（苏志燮 飾）展現智謀，與夥伴們默契配合發動絕地反擊，成功突襲朱江燦，將惡勢力一網打盡！在完成任務並「偽造死亡」後，金部長終於回到女兒身邊，感人重逢場面讓觀眾淚崩。劇末父女倆以新名字與新身份重新展開生活，金部長前去新公司面試，也為後續留下無限想像空間。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞